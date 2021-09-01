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原标题：从“样板间”到“商品房” 5G应用加速转变

“5G十大应用案例，来自我国5G行业应用的第一线，展现了赋能重点行业的优秀实践。下一步各方要形成合力，推动5G应用从‘样板间’向‘商品房’加速转变，从先导行业向千行百业规模推广，加速赋能经济社会高质量发展。”8月31日，在北京亦庄举行的第三届世界5G大会“行业应用创新论坛——5G十大应用案例”上，工业和信息化部信息通信发展司副司长刘郁林表示。

工信部通信科技委秘书长、未来移动通信论坛常务副理事长张新生表示，从5G的发展实践来看，2019年商用到今天历经两年，可以说人们关注5G的重点已从5G的建设、商用转向如何推动5G在垂直行业的应用。今年7月工信部发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》提出两个要求：尽快在各行各业推广应用；能够复制和示范。张新生他们做的工作之一就是此次论坛推荐的5G十大应用案例。

张新生介绍，这次活动案例没有采取网上广泛征集的方式，而是面向全国各省市有关部门、电信运营企业，以及一些5G应用有一定成效的垂直行业发征集函。截至6月20日，组委会共收到25个省市自治区和重点企业推选的206个项目。依据评选标准，即从项目创新性、国内外领先性、经济效益和社会效益当中衡量，并且可作为标杆，而且还要能代表不同的领域、地域、行业企业。经过层层严格遴选出5G十大应用案例，将作为本次大会的重要成果线上和线下示范推广到全国，希望能够成为行业赋能的最佳实践典型，让5G建设在垂直行业的应用中发展得越来越快。

“在钢铁业务实践当中，我们将5G无人行车远程操控作为首个应用场景，完成与传统方式的低成本改造，实现厂区内8台行车远程可看、可控、可管，避免事故，实现安全零损伤，生产效率提升62.5%，每年节省约320万元。”来自玉溪新兴钢铁5G数字孪生透明工厂项目相关负责人介绍。

“原来一个井下‘瓦检工’，每天8小时要在井下恶劣潮湿的环境行走15公里检查，而现在调岗了。这是基于目前我们部署在煤矿的5G传感器，可以实时检测瓦斯、水文、一氧化碳等指数。随着智能化的发展，井下传输数据量越来越大，传统的有线和无线带宽不足的问题，通过5G等新技术得以解决，达到高清视频回传远程控制，最终可实现井下万物智联。”介绍潞安化工集团新元煤矿5G智慧矿山项目的山西移动5G总监薛军表示。

“从2019年起，中国移动就联合北京协和医院基于5G网络开展远程眼底激光手术探索。截至目前，我们先后面向基层开展较大规模的实用远程手术，取得全球三项第一，‘首例5G远程眼底激光手术’‘最长连续5G手术验证’‘最远距离5G远程手术’。我们还走出国门，支撑国家卫健委赴纳米比亚开展援非‘光明行’行动。今年，北京协和医院眼科主任陈有信团队将此5G应用成果在美国医学会期刊《眼科学》上发表封面论文，得到主编高度评价——‘揭示了引人注目的5G技术潜在应用场景’。”中国移动政企事业部解决方案经理于景泽在介绍“基于5G的远程眼底激光手术”案例时说。

科技部重大专项司副司长邱钢表示，5G赋能各个行业的产业升级成为经济发展的新动能，提升了我国乃至全球产业数字化的水平，期待本次活动当中涌现出来的解决方案对5G加速落地千行百业起到示范、带动、引领、促进作用。5G应用本身也是研发和创新，正在艰难探索当中，需要大家共同坚持，沉下心来深入到每个细节当中。

(责编：赵超、陈键)