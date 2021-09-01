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创3项国内纪录 塔里木乙烷制乙烯项目一次开车成功

朱彤
2021年09月01日07:51 | 来源：科技日报
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原标题：创3项国内纪录 塔里木乙烷制乙烯项目一次开车成功

　　8月30日，独山子石化塔里木乙烷制乙烯裂解装置从10时58分开始投料，于21时57分成功生产出合格乙烯产品，标志着塔里木乙烷制乙烯项目一次开车成功。这也标志着自1989年塔里木石油会战以来，中国石油在新疆南疆地区单笔投资规模最大的炼化项目实现一次开车成功，独山子石化公司乙烯年产能迈上200万吨新台阶。

　　乙烷制乙烯项目从中交到投料只用了44天时间，从投料到产出合格产品，仅用了11个小时，开工全过程火炬近零排放，实现了“零事故、零伤害、零污染、零泄漏”绿色高效高质量开工，创造了国内同类装置建设工期、安全业绩、开工效率的全新纪录。

　　独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目，是新疆维吾尔自治区和中国石油的重点工程，还被国家发改委、工信部列为国家乙烷裂解制乙烯的示范工程。该项目总投资80.4亿元，占地2216亩。该项目2019年6月19日开工，经过近万名参建者不懈努力，工程日历工期24个月、有效工期19个月，克服疫情反复、极端天气等严峻考验，于今年7月17日全面建成中交。

　　乙烯装置以纯乙烷为原料，采用中国石油自主研发的乙烷蒸汽裂解工艺技术，相较传统石脑油加工乙烯，乙烷制乙烯具有乙烯收率高、能耗低、流程短、成本低等优势，乙烯收率可由30%左右提高到80%，成本可降低30%以上，乙烯收率、综合能耗等主要经济技术指标可达到世界先进水平，具有引领国内天然气资源高附加值综合利用和降低国外乙烯工艺技术依赖的双重示范作用。

(责编：赵超、陈键)

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