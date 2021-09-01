杨丽花

原标题：数字贸易促进新发展格局构建

2021年中国国际服务贸易交易会即将在北京开幕。突出数字经济和数字贸易，首设数字服务专区，是本届服贸会的重要特色和亮点。无人驾驶、机器狗巡检、智慧交通、建筑数字化、虚拟主播、新视听……服贸会上数字贸易尽显活力。未来，数字贸易有望加速国内国际双循环相互促进的新发展格局构建。

数字贸易是以数字技术为手段、数字服务为核心、数字交付为实现方式的新型贸易形态，包括贸易数字化和数字化贸易，主要涉及信息技术服务、数字内容服务和离岸服务外包等三大领域。数字贸易既是新一轮科技革命和产业变革的重要产物，也是产业创新和畅通国内国际双循环的重要支撑。

近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，国际产业分工加快重塑，数字经济异军突起，数字贸易随之蓬勃发展，日益成为全球服务贸易发展和世界经济增长的新引擎。据联合国贸发会议统计，2008年至2019年，全球可数字化服务的出口规模已从1.9万亿美元增长至近3.2万亿美元；2019年，数字服务出口占全球服务出口的比重达到52%。2020年新冠肺炎疫情的暴发和蔓延，进一步促进了全球数字贸易的加速发展。

随着数字技术与服务贸易加速融合，我国数字贸易也蓬勃兴起，日益成为我国服务贸易和经济高质量发展的新动能。党的十八大以来，尤其是2016年开展服务贸易创新发展试点以来，我国不断深化服务业对内改革、扩大服务业对外开放，数字贸易在我国对外贸易中的比重持续提高。据统计，我国数字贸易占服务贸易的比重，从2018年的19.0%分别增长至2019年的22.3%和2020年的25.6%；2020年，我国数字贸易同比增长20.5%，增速高于服务贸易整体增速15.6个百分点。尤其是，知识密集型服务贸易日益成为经济高质量发展的新引擎。商务部数据显示，2020年和今年上半年，我国知识密集型服务进出口分别增长8.3%、13.5%，占服务贸易的比重分别提高至44.5%、46.5%。

不仅如此，数字贸易还是国内国际双循环相互结合、相互促进的一个综合性业态。发展数字贸易，既有利于促进国内经济大循环的畅通，也有利于国际经济循环的畅通，是推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要途径。一方面，数字贸易有利于促进国内经济大循环的畅通。提升供给体系的适配性，是畅通国内经济大循环的首要路径。进入新发展阶段，我国消费需求已经转向个性化、差异化、品质化。数字技术和数字贸易的发展，可使供应商更容易实现个性化产品设计和定制，从而推动国际贸易向大规模定制化方向转变，进而推动消费品供给向多样化、定制化转变，提升供给体系对国内需求的适配性。

另一方面，数字贸易有利于促进国际经济循环的畅通。我国数字经济的快速发展，催生了巨大的数字服务进口需求，既有力维护了全球产业链供应链稳定，也极大促进了国际经济循环的畅通。党的十八大以来，我国进口数字服务年均增长6.0%，高出全球1.0个百分点。2020年新冠肺炎疫情暴发之后，以数字技术为基础的远程办公、视频会议、在线教育、远程医疗、跨境电商、网上展会等新业态新模式异军突起，更是对国际循环畅通发挥了重要促进作用。

“数字开启未来，服务促进发展”是本届服贸会的主题。大力发展数字贸易是加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的先手棋。我国要顺应全球经济数字化、网络化、智能化的发展趋势，以数字贸易为抓手，加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们要进一步推进金融业等现代服务业、信息传输和软件信息服务等高端服务业更深层次的对外开放，不断引进高端服务，更好利用国外先进服务生产要素助力我国服务业高质量发展，打通国内经济大循环堵点，为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。

未来，随着新兴经济体的进一步崛起，“一带一路”倡议的推进，新循环必将后来居上。推动相关经济体积极融入“一带一路”倡议,大力发展与相关国家的数字贸易，将成为我国发展数字贸易、促进国内国际双循环相互促进的新发展格局的重点方向。

（作者：杨丽花，系中国政法大学商学院教授）

(责编：赵超、陈键)