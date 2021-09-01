王轶辰

原标题：城市绿地价值转化有了“新路径”

“十四运”倒计时30天，王明明接到了一个令他振奋的消息，他任景观艺术总监的港兴三路市政绿地项目，荣获2021年西安市“最美街道”殊荣。

王明明所在的诚通凯胜生态建设有限公司，是大型央企诚通集团的生态建设公司。2017年，“十四运”建设拉开大幕，诚通凯胜第一时间入驻西安，承建十四运主场馆区——西安奥体中心周边绿化、美化及功能配套建设。这块城市绿地不仅是“十四运”拥抱世界、聚四海宾朋的“迎宾区”，更是今后西安港务区市民生活的核心区。

城市绿地是城市系统中与人类生存发展关系最为密切的绿色空间。截止到2021年6月，全国城市建成区绿地面积达到230余万公顷，较2012年前增加近50%。建成城市公园约1.8万个，百姓身边的社区公园、口袋公园、小微绿地数量不断增加。随着生态文明建设的不断深化，如此大规模的城市绿色绿地资产也面临从“绿水青山”向“金山银山”的价值转化。诚通凯胜以城市绿地资产“价值转化”的目标为导向，通过西安“最美街道”的建设，打造“互联网/AI+城市绿地”新场景，积极探索城市绿地价值转化新路径。

王明明说，凯胜团队运用层次空间和生态美学的原理，做到四季景色变化映衬。同时，针对西安的气候特点，设计地表覆盖物，即节能环保又能改善植物生长环境。

在国家“双碳”战略和智慧城市建设背景下，低碳节能的智慧化养护是城市绿地养护的必然趋势。诚通凯胜在“最美街道”建设过程中，把“节能减排”目标前置，在使用材料、土壤改良、地形营造、种植工艺等方面为智慧化养护做好基本条件。

西安国际港务区市容园林和生态环境局工作人员说，西安年均降水量少，针对这种情况，凯胜团队使用“海绵城市”的生态管理方法，用再生环保骨料，铺在混凝土垫层下面，起到吸水、蓄水、渗水、净水的作用，有效降低施工碳消耗、降低养护成本，缓解不均匀沉降。凯胜设计的模纹沟收口，使植物与草皮衔接流畅,不露土,并且能够防止土壤被雨水冲刷,减少或抑制杂草生长,同时还具有净化空气,降低气温,减少地面辐射等生态作用。

作为央企中最早从事生态和景观的企业，诚通凯胜深刻理解到城市绿地景观建设是一个系统性的价值工程，既要实现生态景观之美，也要实现人们与其交流、融入、互动的体验功能，同时也要考虑未来的运维管护和价值转换，为经济增长提供动力。据诚通凯胜规划设计院院长李方相介绍，作为生态解决方案的平台企业，凯胜在国家“双碳”战略背景下，将以“互联网/AI+城市绿地”为基本场景，对城市生态资产进行智慧化升级和节能改造，提供跨专业综合规划、落地实施、业态引入、IP打造、金融赋能的全产业链服务，注重风貌打造、业态提升和场景运营，推动绿地生态产业化，为城市生态资产的价值实现做出央企示范。

(责编：赵超、陈键)