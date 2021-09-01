张建军

原标题：“平安厅”为民解难题

本报广州讯（记者张建军）近日，广州市海珠区公安分局人口大队办证中心民警来到泰宁养老院，上门受理因病不能行动的刘启超老人换发护照的申请，开创了办证中心上门受理出入境证件的先例。这是广东公安打造“平安厅”，听取社情民意，解决群众“急难愁盼”问题的一个缩影。

党史学习教育开展以来，广东省公安厅深入开展“我为群众办实事”实践活动，自5月1日起，在互联网平台开设“厅长信箱”，充分发挥“小窗口”大作用，畅通民意渠道，广泛收集社会各界和人民群众对广东社会治安和公安工作的意见建议和诉求，切实提升群众的获得感、安全感和幸福感。

5月3日，全省各地级以上市公安局闻令而动，同步设立“局长信箱”。全省公安厅局长信箱统一名称为：“平安厅”。“对特别重要的来信，我将督办跟踪落实，努力做到‘件件有着落、事事有回音’。”在《致全省广大人民群众的一封信》中，广东省副省长、公安厅厅长王志忠表示。

信箱开通后，“厅长信箱”密集收到关于单程证办理、疫情下出入境相关政策和注意事项、护照办理情况等方面的业务咨询与投诉。广东各级公安机关从各主要业务警种抽调精干力量组建专班，快速处置群众来信。

6月28日22时许，深圳市公安局龙华分局接“局长信箱”转市民王女士反映，称由于对政策解读不到位，其小孩高考结束后，误以为政审到7月7日结束，可当天晚上打开网站一看，要求6月29日10时前务必上传无犯罪记录证明。正常情况下从申请到审核再到出证明需3天时间，焦急万分的王女士夫妇求助“局长信箱”。事关高考，民警特事特办，于当天23时40分将加急办好的无犯罪记录证明交到了王女士手上。

通过不断加强对群众来信的分类研判，广东公安“平安厅”推动治安、出入境、经侦、刑侦、禁毒等多警种多部门解决了一批“老大难”问题，为化解不稳定因素、加强平安建设发挥了积极作用。

截至8月19日，广东公安“平安厅”信箱共接收群众来信62217件，答复率95.01%，办结率84.2%，解决群众“急难愁盼”问题3375个，制定工作规范38个。

(责编：赵超、陈键)