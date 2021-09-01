熊丽

原标题：8月份制造业PMI为50.1%

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布的8月制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月回落0.3个百分点，连续第5个月下降。

“8月份PMI指数继续下降，但仍保持在荣枯线以上，总体看经济继续保持恢复态势，但势头趋弱。”国务院发展研究中心研究员张立群表示。专家分析，制造业需求淡季、疫情汛情等因素影响市场需求，是PMI回落的主要原因，应着力解决需求不足的矛盾，加强大宗商品保供稳价。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，8月份，制造业扩张力度有所减弱，景气面收窄。调查的21个行业中，10个行业PMI位于景气区间，较上月减少3个。8月份生产指数为50.9%，比上月微落0.1个百分点，制造业生产保持平稳扩张。8月份新订单指数为49.6%，低于上月1.3个百分点，降至临界点以下。

中国物流信息中心专家文韬表示，8月份是制造业传统淡季，多地疫情反弹进一步影响了市场需求，前期快速回升的市场需求也推高了基数。本月新订单指数较上月下降1.3个百分点至49.6%，连续17个月运行在50%以上后降至收缩区间，是带动制造业PMI下降的主因。

8月份，大、中型企业PMI分别为50.3%和51.2%，与上月相比一落一升，且均连续6个月位于临界点及以上，表明大、中型企业运行态势相对稳定。小型企业PMI为48.2%，连续4个月低于临界点，表明小型企业生产经营压力较大。

8月份，非制造业商务活动指数为47.5%，低于上月5.8个百分点，是2020年3月份以来首次降至临界点以下。“多地疫情反复给服务业带来明显冲击，导致非制造业整体经营明显下降。尤其对交通运输、住宿餐饮、文体娱乐和景区服务业等行业带来明显影响。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。受疫情影响较小的行业则相对稳定。一是与投资相关的行业增长稳定，建筑业商务活动指数重回60%以上。二是金融业仍相对稳定，金融对实体经济支持力度将继续加大，有利于经济稳定运行。

“从市场预期看，业务活动预期指数为57.3%，位于较高景气区间，表明随着此轮疫情得到有效控制及中秋、国庆假日临近，企业对近期服务业市场恢复较为乐观。”赵庆河说。

中国物流信息中心专家武威表示，疫情反复仍是经济稳定复苏的不确定因素。预期在疫情不再大规模反复的前提下，相关服务业将逐步恢复。

张立群表示，综合研判，需求不足对经济持续恢复的制约增强，经济下行压力有所加大。要切实加强扩大内需的工作力度，尽快加大政府投资的带动作用，着力解决需求不足的问题。

(责编：赵超、陈键)