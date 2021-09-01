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原标题：我国建成世界最大住房保障体系

“我国住房发展取得巨大成就，建成了世界上最大的住房保障体系。”在31日举行的国新办新闻发布会上，住房和城乡建设部部长王蒙徽介绍，“我们加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，中等偏下收入家庭住房条件有效改善。”

我国城市建设取得历史性成就。2020年，我国常住人口城镇化率达63.89%，城市建成区面积达6.1万平方公里。历史性解决了农村贫困群众住房安全问题。全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障。

王蒙徽介绍，建设住房保障体系主要做了三方面工作。第一，加快建立以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。目前，城镇户籍的低保、低收入住房困难家庭，已经做到了应保尽保。第二，建立较为完整的住房保障政策和管理制度，主要包括财税、金融、土地配套政策和关于准入、使用、退出、运营管理机制。第三，建成了规模巨大的保障性住房，帮助2亿多困难群众实现了安居。

王蒙徽表示，“十四五”期间，将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。

住房和城乡建设部副部长黄艳介绍，“十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造。2019年至2020年，全国累计新开工改造城镇老旧小区5.9万个，惠及1088万户居民。今年，计划新开工改造的老旧小区是5.3万个，涉及居民900多万户，截至7月底，已开工建设4.22万个小区，涉及764万户，占整个年度目标的78.2％。

下一阶段，住建部将聚焦群众“急难愁盼”问题，在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

新市民和青年人住房困难，是伴随着城镇化发展进程而凸显的问题。有关调查显示，现在大城市有70％的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题。对此，近日出台的《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》重点提出五项基础制度和六方面支持政策。包括针对新市民、青年人等群体特点，明确保障标准，建筑面积一般不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段、同品质的市场租赁住房租金等。

住房和城乡建设部副部长倪虹表示，要下决心、下力气解决好新市民和青年人的住房问题，接下来将重点抓好政策落实，真正加快保障性租赁住房建设，让新市民和青年人能早日改善居住条件。

(责编：赵超、陈键)