马春阳 周 琳

原标题：大型电商继续做消费市场“稳定器”

近日，京东、阿里巴巴、拼多多都已发布2021年二季报。在我国疫情得到有效控制，经济快速复苏的背景下，三家公司营收同比均实现增长，活跃用户数量稳步提升，电子商务在消费市场“稳定器”作用依然显著。

活跃用户增长明显

对比三大头部电商2021年第二季度财报，京东营业收入达2538亿元，占据首位；阿里巴巴“吸金”能力最强，单季度净利润为434.4亿元；拼多多净利润同比增幅最高，达3236.4%。

相比拼多多主要聚焦于电商业务，阿里巴巴、京东业务更广泛，但电商板块依然是其主要收入来源。财报显示，阿里电商收入为1802亿元，同比增长35%，中国零售商业收入1358亿元，在阿里总收入中占比66%，相比去年同期增长34%。京东零售商品收入2196.8亿元，同比增长23%。

在活跃用户方面，三家电商“拉新”能力依然十足。截至2021年6月30日，阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者达11.8亿，其中，中国市场年度活跃消费者达9.12亿；京东年活跃用户由去年同期的4.174亿增至5.319亿，同比增长27.4%；拼多多年活跃用户为8.499亿，同比增长24%。

值得一提的是，财报显示，二季度京东获得3200万新增用户，创下单季用户增长最高纪录。网经社电子商务研究中心网络零售部主任莫岱青认为，京东在下沉市场的布局对新用户增长有助推效果，尤其是“6·18”大促期间，京东通过各类推广方式，提高了老客户留存率，并持续提高拉新能力。

“平台活跃用户数量与平台经营模式有很大关系。”网经社电子商务研究中心特约研究员鲍跃忠表示，淘宝的用户基本上属于大众化用户，偏重于中低端用户；拼多多重点在下沉市场，三四线城市也有较多用户；京东主要还是聚焦于中高端用户。除了看平台活跃用户数量，更要看用户质量，用户质量可能对未来企业的发展起到更关键的作用。

日前发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿。目前，阿里和拼多多的中国市场年活跃用户已分别达9.12亿和8.499亿，用户人数天花板触手可及。如何提高用户活跃度，强化用户黏性，利用直播电商等新兴模式提升GMV（成交总额）或成为头部电商接下来的重点发力方向。

积极布局热门赛道

我国电子商务持续较快发展，新模式新业态层出不穷，新技术应用日益深入，随之而来的是电商平台间的竞争日益激烈，选择合适的赛道，打造自身特色优势已成为各大电商继续加强竞争力的必经之路。

“二季度有‘6·18’活动的加持，京东仍出现净利润下滑，可见巨头间的竞争依旧激烈。”莫岱青表示，京东单季度亏损未增利的主要因素在于新业务的拓展、物流基础设施的建设以及员工开支等，京东加大布局投入，也使利润进一步下滑。

此前，阿里在2021财年全年财报中宣布探索“社区商业平台”，并将其作为最新探索的新零售业务之一。据了解，二季度阿里巴巴集团按计划加大对社区商业平台、淘特和本地生活服务等新业务的投入。

在社区团购去年实现井喷式发展，美团、拼多多等公司市场份额趋于平稳后，作为阿里入局社区商业的“后进生”——盒马集市想赢得市场必然会经历一场恶战，但从另一个角度看，也体现出阿里对于未来战略领域投入的决心。

“搞农业”或成为拼多多未来的重点发力点。财报显示，拼多多在二季度削减了营销费用，并加大了对农产品冷链物流、仓储配送等供应链体系的投入，以及相关品类的补贴。

同时，拼多多宣布将专门设立100亿元农业科技专项。“虽然这个专项将影响股东的短期每股盈利，但已获得董事会的支持和批准。”拼多多董事长兼CEO陈磊在财报会议中表示，公司接下来将进一步提请股东大会，以争取大多数股东的支持。

高效的物流网络和一体化的供应链一直是京东的优势。京东在财报中指出，将会在物流基础设施、供应链升级、技术研发等多个方面持续加大投入力度。此外，2020年底京东战略投资兴盛优选，组建京喜事业群，加码社区团购，继续挖掘下沉市场红利。

中信建设证券研报指出，未来随着下沉获客红利的逐步减弱，电商行业的增长将更多回归到留存、复购等方向。人均GMV的提升或主要通过以下几个方向：一是新客沉淀为老客，对平台形成一定忠诚度，复购行为增加。二是直播电商等新兴模式提高商品成交率，“老铁”经济及推荐式消费增强用户黏性和留存。三是更多商品实现广泛的线上销售，电商平台SKU（库存量单位）品类的丰富促使用户购买更多商品。

电商业态愈加多元

今年上半年，社会消费品零售总额同比大增逾两成，为国内电商发展奠定了良好的外部氛围，其中，互联网电商平台的良好业绩功不可没。

此前国家统计局发布的数据显示，今年1月至7月份，全国网上零售额71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额58130亿元，同比增长17.6%。

综合对比阿里巴巴、京东、拼多多、每日优鲜等互联网电商二季报数据发现，营收、利润、用户数等指标在二季度大多延续增长态势。

莫岱青表示，在电商平台加大对居民消费升级支持的背景下，电商还通过推介优质农产品的形式，针对农村地区开展“精准扶贫”。电商基因正逐步深入城乡各地，更加促进农村和城市的资源互通，让电商业态愈加多元化，为拓展消费市场注入活力。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，部分互联网电商上市公司二季报说明，电商在消费领域的“稳定器”作用不断增强。首先，受疫情影响，消费活跃度有所降低。电商能够连接商户和顾客，对接信息流和物流，在这个过程中让商品贸易的活跃度得以持续。互联网电商企业持续发力，能够起到稳消费的作用。其次，二季报反映出，部分上市电商企业积极开拓线上线下融合，结合本地化服务推出全新业态生态，通过多元化方式挖掘潜在消费动能。

此外，二季报还反映出，部分上市电商企业从单纯的货物贸易逐步转向服务贸易甚至整体解决方案。目前，电商通过与服务供应商对接的方式，整合线上销售，从单一产品过渡到整体解决方案，已出现家居解决方案、物流解决方案、中小企业供应链解决方案等。这在一定程度上拓宽了企业经营思路，一站式服务让客户更便捷，促进了国内居民消费升级。

(责编：赵超、陈键)