祝惠春

原标题：期货为中小企业“保价”护航

近日，由郑州商品交易所与中国期货业协会联合举办的“稳企安农 护航实体”保供稳价背景下期货服务中小企业主题活动正式启动。

中期协副会长王颖表示，期货经营机构作为风险管理服务的直接提供者，经过多年探索逐步形成“保险+期货”、基差贸易、仓单服务、场外期权等成熟业务模式，服务实体经济能力和效果都在不断提升。特别是在服务中小企业方面，风险管理公司在帮助中小企业应对采购、销售、仓储、物流等各环节经营风险，以及扩宽融资渠道、降低融资成本方面取得了很好的服务效果。根据协会前期调研情况，目前一些头部公司，中小企业客户数量占比超过80%。

服务中小企业是一项长期而艰巨的任务。下一步，中期协将继续引导期货经营机构回归中介机构本源，立足服务实体经济，围绕企业风险管理需求，着力提升定价能力和风险管理能力，鼓励风险管理公司做精做细期现业务，积极服务实体企业；做大做强场外衍生品业务，满足实体个性化需求；做好做活做市业务，为市场提供更多流动性。郑商所副总经理王晓明表示，本次主题活动是郑商所认真贯彻国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价指示精神，落实证监会关于期货服务实体经济工作部署的具体举措之一。郑商所将与中期协、会员单位及分支机构、风险管理公司、行业协会、“产业基地”、产业资讯平台等各方形成合力，努力为服务中小企业稳健发展贡献期货力量。

据悉，经过多年培育，郑商所期货功能发挥良好，价格发现效率不断提升。目前郑商所法人客户数超过5.7万，日均持仓量占比超过58%，棉花、菜油、动力煤等品种法人持仓占比超过68%，持仓结构接近国际成熟市场同类品种水平；甲醇、白糖、菜粕等产业企业普遍开展基差交易，对冲价格波动风险；PTA期货价格成为全球聚酯产业“风向标”，90%以上的PTA生产贸易企业参与期货交易；苹果、红枣、花生等品种企业客户不断增加，为巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略发挥了积极作用。

去年以来，郑商所与各省份证监局、中期协联合开展大宗商品风险管理系列论坛，创新开展大宗商品管理线上圆桌论坛，为中小企业搭建沟通交流平台。同时，持续开展“产业基地”建设活动，发挥龙头企业“大手拉小手”行业带动作用，总结推广现货企业利用期货工具的经验与模式，为中小企业风险管理提供参考。联合地方政府、期货经营机构、保险公司、银行等开展期货服务乡村振兴活动，加强行业跨界合作，推广“保险＋期货”项目，为涉农中小企业经营发展助力护航。

(责编：赵超、陈键)