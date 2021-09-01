吉蕾蕾

原标题：快件派费加一毛钱意味着什么

近日，中通、圆通、申通、百世等多家快递公司宣布，自9月1日起，揽收的快件派费支付上调每单0.1元。派费加1毛钱意味着什么呢？派费上涨后，按照快递员人均每天派件200件计算，快递员每月有望增加约500元的收入。这是保障快递员合理收入水平的务实举措，体现了快递企业做好快递员群体合法权益保障工作的积极态度。

收寄快递，已经成为人们生活中不可或缺的重要组成部分。当前，我国快递日均业务量约3亿件，日均服务用户约6亿人次，行业服务民生和经济的作用愈发凸显。行业蓬勃发展的背后，正是无数快递员常年风雨无阻，奔走在城市乡村的每个角落，才让我们享受到便捷的快递服务，才有了我国快递业务规模连续7年稳居世界第一的成就。

派费直接关系快递员的薪酬收入，关系快递员的切身利益和合法权益。然而，此前一段时间，部分快递企业采用下调末端派费的方式压低运营成本，导致快递员难以达到合理的收入水平。一些快递企业甚至还存在着以内部罚款来代替管理的问题，罚款项目多、不合理罚款多，让快递员承受了较重的不合理负担。这不仅影响了正常的利益分配机制，也使得末端服务大打折扣，“不送货上门”“随意放驿站”的现象时有发生。

快递员是快递业的根基。快递员工作强度大、劳动条件比较艰苦，如果快递员的收入无法保持在合理的水平，合法权益得不到保障，快递员队伍就很难稳定，快递网络稳定更是无从谈起，最终必然会损害快递企业的发展根基，影响行业的可持续发展。对此，交通运输部、国家邮政局等7部门日前联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，提出将制定《快递末端派费核算指引》和《快递员劳动定额标准》，建立行业工资集体协商机制，引导电商平台和快递企业加强协同，保障快递员合理的劳动报酬。

作为快递用工的主体，快递企业在保障快递员合法权益工作中的作用至关重要。确保快递员群体权益保障工作落到实处，一方面，快递企业要完善利益分配，建立向基层倾斜的利益分配机制，将利润向基层让渡。特别是在利润摊薄的情况下，不能只想着向基层转嫁运营成本和竞争压力，而要保障基层的生存空间和发展条件；另一方面，要加强对分公司和加盟网点的管理，完善企业内部考核机制，对恶意投诉进行认真核实甄别，同时要拓宽快递员申诉的渠道，防止变相罚款、以罚代管等明涨暗降的现象发生，杜绝不分情况“一刀切”式的罚款。

派费提高，小哥心安，网点稳定，行业健康发展的强劲动能才能得以充分释放。快递企业只有将派费调整工作落到实处，落到快递员的身上，真正让快递员得到实惠，建立起更加合理的利益分配机制，让他们更安心、更舒心，他们才能全身心投入到工作中，消费者才会享受到更加优质的快递服务，快递行业的发展也才会更持续更健康。

(责编：赵超、陈键)