佘颖

原标题：莫让超前点播滑向“朝钱”点播

超前点播正在滑向“朝钱”点播。如果放任不管，难保平台今后不会变着花样继续缩水。互联网企业号称能实现“千人千面”，技术能力完全可以运用到会员合同变更、权益解锁等各个环节。会员总会变老，模式永远更新，但消费者知情权、选择权和公平交易权应是不变的红线。

对有的会员来说，热播剧《扫黑风暴》8月31日已经大结局了；对有的会员来说，才更新到第24集。区别在于，是否愿意在会员费之外，再付出每集3元的超前点播费。消费者吐槽自己的会员“提前看”权益买了个寂寞，上海市消保委也于近日发声，认为腾讯视频漠视消费者选择权，再度将“超前点播”推上风口浪尖。

超前点播本身是合法的。2020年法院在《庆余年》超前点播案中已做出终审判决，认为超前点播是“商业模式的探索，本身不违反法律规定”。这一表态被多个视频平台当作超前点播的正当性依据广泛传播，堵了消费者的嘴。

然而，视频网站“忘了”告诉消费者，法院还说了：老人老办法，新人新办法。在涉及爱奇艺、腾讯视频的两起《庆余年》超前点播案中，法院均表示，如果消费者与平台签订会员合同时并无超前点播等条款，后期以格式合同模式更新协议、新增超前点播等影响消费者权益的服务构成违约，不对原有会员生效。

超前点播是2019年底新推出的付费服务。这就意味着新协议对此前已开通VIP会员且一直在有效期的消费者不发生法律效力。老会员有权要求平台继续向自己提供已更新剧集的观看权利，包括需要付费的超前点播剧集。

这部分人群其实不多。因为会员有效期通常是一年，除了那些开通连续包月、包年的用户，其他人到期后都要重新购买，此时就得再勾选同意一个新协议。而平台往往试图通过协议来获得自己假装有其实并没有的权利。比如规定平台有权随时调整会员权益，一经发布即刻生效，用户一旦继续使用就视为“已经仔细阅读并接受更新后的VIP特权”。用户不接受也没得选——协议规定，VIP会员不支持退费。变更有理，退款无门，摆明吃定了消费者。

这份熟悉的配方不只出现在视频平台，不少互联网企业的电子协议里都有此类单方面利好企业的条款。有的连会员续期都等不了，干脆后台直接更新条款，以协议形式暗自缩水服务。消费者只能在推送通知里点击同意，不知情的情况下，权益就受损了。

企业想多挣钱无可厚非，公众多元需求应当满足。企业基于技术发展、商业运营等因素，调整服务内容有合理性。基于互联网企业远程服务、大规模服务等特点，后台升级、单方变更，形式上并无不妥。但是，单方变更绝不能损害用户权益。后增加的超前点播等服务本质上是原有会员权益的贬值，使得老会员本应享受的服务体验远远低于预期，损害了会员主要权益，法律并不支持。

3块钱事小，消费者事大。超前点播正在滑向“朝钱”点播。如果放任不管，难保平台今后不会变着花样继续缩水。单个消费者没有精力与平台打官司，消费者的合法权益不应如此被漠视。

平台不要推脱做不到。互联网企业号称能实现“千人千面”，技术能力完全可以运用到会员合同变更、权益解锁等各个环节。互联网企业可以且应当全面、有效地运用相关技术，提高服务质量。

除了视频平台的超前点播，互联网企业今后还会有其他创新。监管部门应督促有关企业在遵守法律规定、尊重用户合法权益和使用感受的基础上推出新服务。会员总会变老，模式永远更新，但消费者知情权、选择权和公平交易权应是不变的红线。

(责编：赵超、陈键)