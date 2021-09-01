原标题：打造港口科技高地 联合实验室共创港航流量经济

8月30日，招商局港口集团股份有限公司与腾讯公司签署合作协议，将联合成立智慧港口科技创新实验室，共同推动港口商业模式创新和产业数字化。

早在2017年1月，他们就签订了“互联网+战略合作协议”，奠定了信息化建设战略的基础。2020年3月，又与达成全面战略合作，共同打造世界一流的“智慧港口”，这也是产业互联网在港口数字化领域内的首次尝试。此次创新联合实验室的成立，是双方长期合作的进一步深化。

邓仁杰表示，“双方在多个板块展开了深入的合作，取得了不少的成果。今天，以科技创新驱动智慧港口建设，落实交通强国战略。接下来双方将探索创新模式，共同构建港口生态圈，建设智慧港口开放平台，有助于建设更加稳定、智慧的港口供应链体系，助力产业链升级。”

汤道生表示，“做好产业智慧升级的数字化助手和生态共建者，发挥‘连接’价值。双方深化合作，就是我们数实融合、助力实体产业发展的典型案例和重要实践。”

接下来，双方将针对资源分散、运行效率低、数字化程度低等行业难题，共同开发集卡、物流、贸易等数字助手，为港口、物流、贸易商、终端消费等生态圈相关方提供智慧物流、智慧贸易、智慧零售、数字金融等数字化服务，建立多方共赢的港航流量经济。

同时，依托招商港口的港口网络和业务场景，？结合自动驾驶、高精度地图、数字孪生、人工智能等方面的优势技术能力，双方还将围绕无人集卡、港口数字孪生及仿真推演、作业智慧化等方面的合作，共同打造港口科技高地，并将成果转化输出，助力港口生态圈完成智慧化升级。

王秀峰表示，“我们的合作要做到‘三新’，融合新技术、探索新模式、发展新业态，让创新可持续发展。我们携手为国家打造世界一流的智慧港口、绿色港口，是我们大家的共同愿望、共同的责任。”

钟翔平提到，“实体产业依靠数字化技术升级，数字经济需要实体场景支撑，在产业互联网时代，数实融合的征途还有很长。今天既是腾讯公司与招商港口合作的全新起点，也希望是双方携手助力港口业智慧化升级的全新起点。”

(责编：赵竹青、陈键)