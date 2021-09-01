新华社记者邹多为、王雨萧

原标题：忘带证件不用急、社保到账不用等……这些办税缴费新变化你知道吗？

“忘带证件也可以办，真是太方便了！”日前，在湖北省咸宁市咸安区政务服务中心不动产登记“一窗受理”窗口前，户口本、结婚证统统遗忘在武汉家中的肖先生，成功办理契税减免手续后喜出望外。

肖先生收获的惊喜正是税务部门“减证便民”行动送出的“彩蛋”：只需签署一份税务证明事项告知承诺书，就能在“无证”情况下办理契税减免手续，方便快捷的服务方式有效破解了办事难、证明繁、多头跑等问题，让百姓有了更多幸福感。

“十四五”开局之年，为了切实减轻纳税人缴费人负担，不断解决影响办税缴费的痛点、难点、堵点，税务部门协同多部门、多系统持续深化税务领域“放管服”改革，进一步精简涉税证明和资料、提升办税缴费效率，深入推进税费种合并申报，优化税收营商环境。

把群众“盼”的事变要“干”的事，“区块链+社保”项目应运而生。通过把缴费人征缴明细数据实时上“链”，人社和医保部门可以直接进行权益记账，从而减少信息传递环节。基于这种信息化、智能化办税缴费方式，社保权益到账时间由过去的1天压缩到最快1秒。

国家税务总局数据显示，全国已有3000多个办税服务厅、社保大厅、政务大厅支持“一厅联办”，企业和个人社保缴费“网上办”“掌上办”业务量占比均达到90%以上。

“虽然房子不急着住，但‘房本’拿到了心里踏实。”刚购得新房就喜提“大红本”，家住广东的董女士喜笑颜开。

多年来，新建商品房不动产权证书等待时间过长一直是困扰房主的闹心事。对此，广东税务部门与自然资源、住建、不动产登记中心等单位深化不动产交易数据共享应用，建立“并联审核、后台制证、现场发放、同步收房”新工作模式，如今“交房即发证”已经变成现实。

“税务部门的‘放管服’改革，进一步提升了办税缴费便利化程度。”西南财经大学教授汤继强表示，这种还权还责于纳税人缴费人的税费征管方式，营造了征纳互信的良好氛围，进一步增强了纳税人缴费人的获得感和满意度。

数据共享、业务协同、流程再造……税务部门采取的一系列用心之举，变“最多跑一次”为“一次不用跑”，不仅让百姓暖心，也让企业受益。

“两个小时就拿到全套手续！”说起前不久开办城口县碧帆农业发展有限责任公司的经历，创业者徐传碧不禁感叹：“快得有点让人不敢相信。”

当天早上9时许，徐传碧来到重庆市城口县行政服务大厅提交相关资料。不到11点就一次性领取到了营业执照、整套印章、税务发票等，并同步完成了就业社保登记。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，为了提升企业便利度，税务部门已与相关部门“携手”，建立企业开办“一窗受理、一次采集、一网通办、一日办结”的服务新模式，推动企业开办事项一次办好。

除了简化环节、精简办税材料，填报纳税申报表表单也在上演“变身记”与“瘦身记”。

今年以来，税费申报表在数据共享、表单整合、税种联动等方面持续优化：6月1日起，全面推行财产和行为税合并申报，纳税人填报表单数量减少了约三分之二，数据项减少了约三分之一；8月1日起，全面推行增值税、消费税与附加税费申报表整合,原有表单由30张整合为8张。

企业端、税务端的“双减负”折射出税收征管删繁就简带来的新成效。在中山大学法学院教授、税收与财税法研究中心主任杨小强看来，此次深化税收征管改革是业务流程、制度规范、信息技术、数据要素、岗责体系的一体化融合升级，能够进一步推动税收征管行政资源的“合成”，集成式提升税收治理效能。

截至目前，国家税务总局在2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中推出的百条便民措施已经完成了85%，年底前计划全面兑现。韩国荣表示，税务机关直接服务几千万企业纳税人、数亿自然人纳税人和十几亿缴费人，只有精打细磨每一个流程环节，让办税缴费从“能办”走向“好办”，把纳税人缴费人的关切期盼变成实际行动，才能在便民春风中用“真心实意”换来群众的“称心如意”。

(责编：赵竹青、陈键)