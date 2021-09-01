刘成

原标题：激光显示产业迎来高速发展期

消费者在家电卖场体验海信激光电视。 （资料图片）

“近20年来，激光显示在我国经历了从原理可行、技术可行到产业可行的三个发展阶段。到2019年，我国激光显示企业已有27家，年产值超过150亿元。”8月24日，中国工程院院士许祖彦在接受媒体采访时说。

奥维云网数据显示，2015年-2020年，中国市场激光电视的复合增长率高达181%。洛图科技预测，2021年中国激光电视出货将接近40万台，同比增长超80%，未来3年市场需求将超100万台。

上述情况表明，激光显示产业正迎来高速发展期。

超大屏成市场宠儿

激光显示产业高速发展，一方面是技术成熟带来了消费者认可的体验，一方面是市场对大屏电视的旺盛需求催生其快速增长。

“近20年来，中科院理化所团队和全国同行团队团结一致，抓住国外忙于收回其他显示技术投资、未布局激光电视的机遇，抓紧发展。2005年国内首次实现激光全色显示，证实了原理可行；2014研制出国际首台三基色LD激光电视，证实了技术可行；2015年，推出国际首台激光电视产品，证实了产业可行。”许祖彦院士向记者介绍。

海信是最早研发激光电视的企业之一。2007年海信参与国家两个激光显示研发项目。2010年到2011年前后，开始进行新型激光的光源研究。2014年推出全球首台4K激光电视，2018年先后推出两款产品，一个是80英寸激光电视，还有一个是双色激光光源电视。从2019年到2021年，又推出三色激光显示产品。“随着产品的不断迭代，激光电视在外观、质量、功能、服务等核心指标上，已与液晶电视并驾齐驱。而在价格上，激光电视更具优势，特别是85英寸以上的大屏电视，优势更为明显。”海信激光显示公司首席科学家、总经理刘显荣说。

市场对大屏电视的喜好，近年越来越明显。GfK中怡康大家电事业部总经理彭显东告诉记者，今年，65英寸电视销量将超过55英寸，“目前很多厂商都在布局75英寸和75英寸+的产品。2021年，各企业的新产品里，75英寸比2020年翻了一番多，大于75英寸的也是翻了一番多。”

有业内专家分析，大屏电视受青睐，一方面与用户消费升级有关，另一方面是因为4K超高清片源越来越多，激发了消费者的购买热情。同时，大屏电视的成本不断下降，也客观上刺激了大屏电视的消费。

“今年上半年，超大屏电视销售基本呈倍速增长，75英寸增长86%，80英寸增长139%，85英寸增长187%。而在85英寸以上大屏电视，特别是100英寸到150英寸的电视，激光显示产品性价比更高，而且未来还有降价空间。所以，激光显示市场未来发展速度会更快。”海信国际营销新业务拓展部副总经理明兆亮说。

产业化走在前列

“在激光显示专利方面，中国形成了很好的基础，专利申请量国际领先，专利布局也最为全面，覆盖光源、控制、光机、整机和光学元件，已初步形成专利池。”许祖彦院士说，杭州中科极光公司委托北京国知专利预警咨询公司进行了激光显示专利分析，结论是：中国能够自主可控发展三基色激光光源为核心的激光显示产业。

数据显示，中国激光显示专利申请量国际领先。中国在技术上的领先，得益于较早在战略上重视这一领域。2021年，激光显示与新型显示、第三代半导体共同列入科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项；激光显示用芯片被列入科技部2021年国家重点研发计划项目。

而较早涉足这一领域的海信，目前已经解决了激光电视关键技术问题，包括可靠性、寿命、双色光源、全色激光消散斑等，2020年12月，海信激光电视获得年度中国质量技术奖一等奖。“目前，海信在激光显示领域已经累计申请1439项国内外专利，授权575项，标志着海信在激光电视领域构筑了足够高、足够深的技术护城河。”刘显荣说。

在海信、长虹等上游龙头企业的拉动下，中国激光电视产业链企业在核心技术、核心部件等领域相继取得重大突破。抗光屏幕膜片已有菲斯特、光峰等多家品牌具备产业化能力，且产品性能快速迭代；超短焦镜头有联合光电等在内的多家企业实现量产；在半导体激光器和显示芯片领域，中科院等科研机构也已进行长期布局并取得明显进步；在光学镜片、精密结构件等领域，中国企业已经具备较强的配套能力，全产业链体系初步形成。

这是中国企业一次漂亮的“变道超车”。然而，以现在的主流产品液晶电视为例，虽然我国大陆地区液晶面板产量已经位居全球第一，但在面板上游的材料产业，包括偏光片、玻璃基板、光掩膜版、光刻胶等产品，近年来没有一项国产化率超过20%。

渐入全球普及阶段

“2021年是激光电视的全球化元年，下一个七年，激光电视将进入全球普及新阶段。”今年6月18日，中国电子视像协会激光电视产业分会会长高玉岭在合肥召开的世界显示产业大会上如此表示。

对激光显示产业看好的企业也越来越多。近年来，索尼、三星、LG等国际品牌也陆续加入其中。根据权威机构统计，2016年以来，中国彩电市场上监测到的激光电视品牌有34家，平板电视统计销量的品牌有40余家。激光电视从品牌的市场覆盖可以说已经与平板电视在同一个档位。

“前年LG重返激光显示阵营，发布了激光投影产品，去年三星推出两款激光电视产品，在美国、欧洲等市场销售。国内，康佳和海尔都有相应的产品规划。”刘显荣说。

刘显荣介绍，激光电视的节能省电效果非常突出。“100英寸液晶电视起步就得800瓦到1000瓦功耗，海信100英寸激光电视现在产品功耗降到250瓦，未来肯定是200瓦以下甚至更低功耗，这非常符合国家节能环保号召和要求。”刘显荣告诉记者，从生产线角度看，液晶电视单条生产线投入就达400亿元左右，产能也只有几十万台，关键是每一条线体在投入建成后，能够生产的电视尺寸就固化了。而激光电视生产更加灵活，不管是75英寸、100英寸、120英寸还是150英寸激光电视的生产，整条生产线都是可以协同的。

不过，激光电视在发展中还存在一些亟待解决的问题。刘显荣说，液晶电视很多部件的通用化程度非常高，但激光电视通用化程度相差较远，所以，行业必须共同努力，提高激光显示产业标准化。“再一个是需要降低系统开发的门槛，激光电视的开发门槛比液晶电视更高，海信愿意把激光电视核心显示部件技术开放，吸引更多的开发者、更多品牌、更多的主机厂商加入进来。”刘显荣说。

“激光谱宽窄、方向性好、功率高，能够精准控制在人眼最佳视觉感知区，易实现8K高分辨、高对比度，这些特点是其他所有显示光源无法同时具备的；激光显示还有一个优势就是观看舒适度高、护眼，因为它是漫反射成像、全像素发光、无短波蓝光。”许祖彦院士认为，“激光显示将成为下一代显示产品的主流。”

(责编：赵超、陈键)