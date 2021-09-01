原标题：居家镇痛推动癌痛诊疗发展

记者从日前举行的“癌痛控制中国行”第13讲暨北京市朝阳区科学技术与信息化局社会发展项目“多模式居家癌痛治疗”启动仪式上获悉，近年来我国癌症发病率不断攀升，疼痛是最常见的肿瘤相关症状之一，癌症患者中有70%都有癌痛的经历。

北京市朝阳区科学技术与信息化局相关负责人表示，癌痛居家控制作为2021年该局重点支持项目，通过互联网+技术，实现让患者在家就能享受到与住院一样的医疗服务，对减轻病人痛苦，提升患者生活质量，有着十分重要的意义。

中国医科大学航空总医院副院长、“癌痛控制中国行”发起人和居家癌痛治疗项目负责人安建雄博士表示，据权威统计我国每年新增癌症病人429万，在存活1400万癌症病人中，70%伴有疼痛症状，而我国肿瘤科床位总数仅有15万，平均100个癌症病人拥有一张床位，有限的床位资源就连早期肿瘤病人住院治疗都很难满足，收治晚期癌痛病人更是显得捉襟见肘。

安建雄团队多年的实践发现，病人自控为主线的多模式居家癌痛治疗，不仅可以大幅提高晚期癌痛病人生活质量和家属满意度，医疗费用也仅为住院治疗的1/6,大幅降低家庭和医保基金的经济负担，此外，居家癌痛治疗也为缓解优质医疗资源紧张，将有限肿瘤床位用于可治疗早期癌症病人做出贡献。

安建雄团队基于长期实践基础上提出“医院床位是有限的，而家庭床位是无限的”口号，积极呼吁推动居家癌痛治疗计划的普及和推广。这一项目在2021年被北京市朝阳科学技术与信息局立项支持。

据权威数据统计，我国每年有1千万癌症患者正在癌症正在经历癌痛折磨，其中将近5百万人没有得到有效缓解。安建雄表示，居家癌痛治疗在北京立项，必然会影响和推动全国癌痛病人居家治疗的推广应用，通过建立家庭-社区-医院的紧密合作，对提高晚期癌痛病人生活治疗，降低家庭和医保基金经济负担做出积极贡献。

(责编：赵竹青、陈键)