周琳

原标题：资本市场助力创新发展

A股市场2021年半年报披露完毕。从上市公司财务指标情况、债券市场融资表现以及再融资市场等信息看，上半年，我国资本市场不仅在新股发行和并购重组领域为支持上市公司科技创新贡献力量，而且通过发挥资源优化配置功能为科创类上市公司完善产业链和供应链提供广阔的舞台。

多位接受经济日报采访的业内人士表示，半年报充分说明资本市场在支持创新、创造、创意方面不断加码，既为传统产业与“新技术、新产业、新业态、新模式”深度融合提供更优质的环境，又为缓解科创类企业融资难和融资贵提供新的解决方案。

科技类企业业绩抢眼

截至8月31日，在目前已披露半年报且具备可比数据的4426家A股上市公司中，有3805家公司上半年营业收入实现同比正增长，数量占比超过85%；有3252家上市公司净利润实现同比正增长，数量占比逾70%。半年报还显示，300余家科创板上市公司在净利润、营业收入、每股收益等指标的表现明显好于部分传统行业上市公司，其中，热景生物、晶丰明源、光峰科技、长远锂科、昊海生科等科创板上市公司净利润同比增长率较大，充分反映出科技类企业上市后发展明显提速，也说明资本市场在支持企业科技创新方面效果明显。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，上市公司半年报的优异表现尤其是科创板相关上市公司的不俗“成绩单”，从一个侧面说明资本市场支持科技创新发展取得阶段性成果，这既得益于资本市场自身一系列改革开放政策，也离不开国内外经济复苏对市场需求的提振以及“六稳六保”、减税降费等一系列宏观政策的支持，还与企业自身的不懈努力息息相关。

2021年上半年，A股IPO数量和融资金额均比去年同期大幅增长，上半年共有245只新股上市，比去年同期增长108%，融资总额为2109亿元，比去年同期增长51%。其中，科创板和创业板的新上市公司数量分别为86家、85家，成为A股IPO融资的生力军，一批“四新”企业获得更多直接融资，推动生产经营再上新台阶，实现自身科技创新的不断跨越。

半年报显示，上半年A股市场的并购重组保持较为活跃的状态，共有1109家公司完成1539起并购重组事项，涉及资金6201.57亿元，覆盖28类申万一级行业。其中，汽车、通信、房地产三行业的并购重组公司数量占比居前。

私募排排网研究员刘寸心表示，在新能源汽车、半导体、通信等领域，一些并购重组案例充分体现出资本市场发挥资源配置功能的特点。比如，汽车行业正在从传统燃油车向新能源车、智能驾驶汽车转变，行业内出现较多并购事件主要是受到产业升级、国家政策及消费者需求改变的影响，并购重组有利于新能源汽车行业吸收传统车企的先进制造经验，提升自身科技创新水平，也有利于产业链和供应链整合。

“一些获得直接融资活水的科技类上市公司体现出更高的成长性特点，这是资本市场在支持科技创新过程中的天然优势。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，资本市场由于风险补偿方式、风险承受能力与传统商业银行不同，在长期投资和支持高新技术等关键领域创新活动中具有明显优势。半年报中部分科技类上市公司财务指标较好，恰好说明股市支持科技创新的独特作用。

再融资为上市公司蓄力

综合半年报和万得资讯数据显示，上半年共有222家A股上市公司披露定向增发项目数据，合计增发353.33亿股，预计募资总额达3706.75亿元；上半年，有64家A股上市公司发行可转债，发行规模合计为1504.1亿元。

财通证券统计显示，从行业看，定增项目落地最多的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，共计31家次，数量约占15%；其次为化学原料和化学制品制造业，共计20家次，占比约10%；再次为专用设备制造业，共计18家次，占比约9%。从募集资金额看，金融服务业、计算机通信业、汽车制造业较多。

财通证券分析师黄红卫表示，在新经济领域，尤其是以科技板块为主的高新技术制造业、生物医药行业、通信行业等是未来中国经济发展的方向，发展速度较快，对资金需求较大。新经济领域公司的估值较高，存在定增融资、加快发展的内在动力。加上2020年资本市场给再融资“松绑”，为上市公司定增融资提供了契机，对于大市值、有核心竞争力的公司来说，定增成功率大增，一批上市公司通过定增融资实现产能扩张及转型升级在意料之中。可转债、定向增发、优先股等再融资工具为上市公司缓解融资难、融资贵发挥了积极作用。

公司发债平稳增长

债券市场在支持科技创新中扮演着重要角色。半年报显示，今年前6个月，A股市场共有196家上市公司已经实施债券发行计划或通过发债预案，其中，15家公司发债方案已获证监会批准，1家停止实施，67家已实施发债方案，77家发债预案获股东大会通过（尚未实施），36家已有董事会预案。除去1家停止实施发债的上市公司之外，其余195家上市公司已发债或拟发行债券数额合计达1.63万亿元。

分类别看，上半年，上市公司发债主要以公司债、超短期融资债券、中期票据三类为主，少部分是资产支持证券和信用债。从个案看，上市银行仍然是上半年的发债大户，中国工商银行、中国邮储银行、中国交通银行分别以1900亿元、1500亿元、1400亿元位列上市公司发行债券预案数额榜单前三名。剔除12家没有债券评级的上市公司，有182家上市公司发行的债券获得“稳定”的评级展望，仅有重药控股、深高速两家上市公司发行的债券获得“负面”的评级展望。

作为资本市场支持科技创新的重要形式，沪深证券交易所一直不遗余力发展公司债券市场。综合半年报和万得资讯数据显示，上半年，沪深交易所共发行公司债券1934只，发行规模达1.66万亿元，同比增长近4%，发行数量、规模整体呈现平稳增长。事实上，2016年以来，沪深交易所一直积极开展创新创业公司债券试点，通过发行科创类债券募集资金，支持上市公司、非上市公司加快科技创新步伐。

金牛理财网分析师宫曼琳介绍，科创债是对双创债内涵的进一步深化与升级。募集资金将专项用于符合国家重点支持行业的科技创新企业，可充分发挥资本市场优化资源配置的作用，推动其积极探索战略性新兴产业融资模式。

川财证券首席经济学家陈雳表示，资本市场要服务好科技创新企业，一方面，要解决科创企业的融资难和融资贵问题，从政策角度给予科创企业必要的支持；另一方面，科创企业往往具有高成长性的特点，可以引导市场给予科创企业合理范围内更高的估值，有利于企业定向增发、发行可转债或进行股权质押，助力企业做大做强。

(责编：赵超、陈键)