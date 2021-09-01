原标题：契税法今起实施：买房还有优惠税率吗？

9月1日起，《中华人民共和国契税法》正式施行。契税税率是涨了还是降了？买房还有契税优惠吗？

契税税率没有涨！

2020年8月11日，十三届全国人大常委会第二十一次会议表决通过契税法，自2021年9月1日起施行。

契税法规定，省、自治区、直辖市在3%～5%的范围内确定具体适用税率，可以对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

记者梳理发现，对于契税适用税率，有27个省、自治区、直辖市确定为税法规定的最低水平，即3%；湖南省确定为4%；河北、辽宁、河南3个省确定了3%和4%两档税率，其中河北和辽宁对个人购买普通住房、河南对住房权属转移适用3%税率。

“总体来看，与现行契税税率相比，全国多数地区在税法施行后保持税率平移，黑龙江、河南、湖北等8个省略有下调。”国家税务总局财产和行为税司副司长刘宜表示，各地确定税率与现行税率保持一致，体现了税负水平总体不变的立法原则，而降低现行税率，是为了落实减税降费要求，切实减轻纳税人负担，进一步激发市场主体活力。

记者了解到，据测算，湖北省将契税税率由4%下调至3%，此举预计可为全省市场主体每年释放政策红利近40亿元。

买房依然有契税优惠

在契税法实施前，市场上有传言称，契税税率上升，优惠取消，买房成本将增加。但事实证明，这是谣言。

因为买房契税优惠政策依然是继续执行的，并没有取消。

根据财政部、税务总局近日发布的关于契税法实施后有关优惠政策衔接问题的公告，《财政部 国家税务总局 住房城乡建设部关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》第一条、第三条中关于契税的政策继续执行。

也就是说，对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。(北京市、上海市、广州市、深圳市暂不实施该项契税优惠政策。)

公告还明确，夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。城镇职工按规定第一次购买公有住房的，免征契税。

所以，契税税率并未上涨，而且，买房契税优惠也没有取消，不要被忽悠了。

(责编：赵竹青、陈键)