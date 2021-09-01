新华社记者白阳

原标题：孩子、车子、房子……这些9月起施行的新规，与你的生活息息相关

9月，一批与民生相关的新规开始施行。教育新规让孩子的权益更有保障，交管新规为驾驶人办事提供便利，契税法让符合条件的购房群体“减负”……孩子、车子、房子，你最关心哪一条？

强化未成年人学校保护

《未成年人学校保护规定》9月1日起施行。规定要求建立对学生欺凌、性侵害、性骚扰行为的零容忍处理机制，对构成学生欺凌的情形和认定规则做出细化。

规定要求学校应当加强作业管理，不得超出规定增加作业量，加重学生学习负担；义务教育学校不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假，组织学生集体补课。

规定还对教职工行为提出一系列禁止性要求，包括以任何形式向学生及其家长索取、收受财物或者接受宴请、其他利益等。

民办教育需坚持公益性原则

修订后的民办教育促进法实施条例9月1日起施行，明确要坚持民办教育公益性基本原则。

条例规定，实施义务教育的公办学校不得举办或者参与举办民办学校，也不得转为民办学校；其他公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校。

实施学前教育、学历教育的民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权，可以在审批机关核定的办学规模内，自主确定招生的标准和方式，与公办学校同期招生。实施义务教育的民办学校不得组织或者变相组织学科知识类入学考试，不得提前招生。

实施普通高中教育、义务教育的民办学校可以基于国家课程标准自主开设有特色的课程，实施教育教学创新，自主设置的课程应当报主管教育行政部门备案。实施义务教育的民办学校不得使用境外教材。

部分地区推行电子驾照和二手车异地交易登记

9月1日起，驾驶证电子化、二手车异地交易登记、“交管12123”App核发货车电子通行码、交通事故证据材料网上查阅等4项公安交管便利措施将在全国分批推行。

在天津、成都、苏州3个城市试点基础上，北京、长春、南宁等28个城市将推广应用驾驶证电子化。通过全国统一的“交管12123”App发放电子驾驶证，电子驾驶证在全国范围内有效，办理交管业务、接受执法检查时出示使用，并拓展客货运输、汽车租赁、保险购置等社会应用场景。

此外，9月1日起，石家庄等218个城市将推行二手车异地交易登记，天津等70个城市将推行网上核发货车电子通行码，河北等14个省（市）将推行交通事故证据材料网上查阅。

部分情形可免征契税

购房者的好消息来了！契税法自9月1日起施行，明确婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属等情形免征契税。

此外，根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、灾后重建等情形可以规定免征或者减征契税，报全国人民代表大会常务委员会备案。

本法还规定，纳税人在依法办理土地、房屋权属登记前，因合同不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机构申请退还已缴纳的税款，税务机关应当依法办理退税。

个人信息保护再添保障

自9月1日起施行的数据安全法明确，国家建立数据分类分级保护制度。关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于国家核心数据，实行更加严格的管理制度。

任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。从事数据交易中介服务的机构提供服务，应当要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录。

此外，于9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》明确，重点行业和领域重要网络设施、信息系统属于关键信息基础设施，国家对关键信息基础设施实行重点保护。

保障农民宅基地合法权益

修订后的土地管理法实施条例9月1日起施行，对耕地“非农化”“非粮化”以及“合村并居”中违背农民意愿等突出问题做出规定。

条例严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，禁止侵犯农民依法取得的宅基地权益，禁止违背农民意愿强制流转宅基地，禁止违法收回农民依法取得的宅基地，禁止以退出宅基地作为农民进城落户的条件，禁止强迫农民搬迁退出宅基地。

织密社会安全网

9月，还有一批与安全相关的新规开始施行。

新修改的安全生产法针对“屡禁不止、屡罚不改”等问题，加大对违法行为恶劣的生产经营单位关闭力度，依法吊销有关证照，对主要负责人实施职业禁入。

新修改的海上交通安全法明确，发现在船人员患有或者疑似患有严重威胁他人健康的传染病的，船长应当立即启动相应的应急预案，在职责范围内对相关人员采取必要的隔离措施，并及时报告有关主管部门。

《建设工程抗震管理条例》规定，对农村村民住宅和乡村公共设施建设工程的抗震加固给予政策支持，实施农村危房改造、移民搬迁、灾后恢复重建等，应当保证建设工程达到抗震设防强制性标准。

(责编：赵竹青、陈键)