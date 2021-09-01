新华社记者魏玉坤、董雪

原标题：稳中向好，抗压前行——透视当前中国经济“时”与“势”

连续18个月站上“荣枯线”！

31日，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）出炉，50.1%的数据继续位于50%的“荣枯线”以上。面对世纪疫情冲击，这一先行指标持续释放经济运行积极信号，制造业总体保持扩张态势，彰显中国经济复苏向好的强大韧性。

“十四五”开局之年，面对外部不确定性加大和国内疫情、汛情等多重冲击，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好，为世界经济注入正能量。

稳住基本盘，中国经济引领全球复苏

浙江传化化学大江东生产基地，自动化生产线上的半成品合成、出料、包装一气呵成，一批批有机硅成品被打包整齐，即将被陆续运往国外。

面对错综复杂的内外部发展环境，传化化学迎难而上，加快推进智慧转型，提升生产效率，深度应用纳米等新技术，重点开发绿色工艺和绿色产品，带动业绩保持稳步增长。7月份，基地有机硅产量同比增长28.5%。

4月2日，在重庆上汽依维柯红岩商用车有限公司焊装车间，机器人在进行焊接作业。新华社记者 黄伟 摄

保持战略定力，集中精力办好自己的事，“十四五”新开局迈出稳健步伐。

今年以来，我国主要经济指标保持稳定增长，经济运行稳中加固，高质量发展取得新成效。

“三驾马车”运行平稳——上半年国内生产总值同比增长12.7%；前7个月，全国固定资产投资同比增长10.3%，社会消费品零售总额同比增长20.7%，货物进出口总额同比增长24.5%。

生产形势稳中向好——夏粮今年增产2.1%，早稻增产2.7%；前7个月，规模以上工业增加值同比增长14.4%。

收割机在山东省临沂市平邑县的麦田里收割小麦（6月8日摄）。新华社发（武纪全 摄）

就业物价总体稳定——前7个月，全国调查失业率平均为5.2%，居民消费价格同比上涨0.6%，均低于宏观调控预期目标。

发展质量效益提升——二季度规模以上工业产能利用率达到78.4%，处于近年来较高水平；上半年，全国单位GDP能耗同比下降2%；高技术制造业增加值、高技术产业投资增长较快。

工人在位于长春的一汽解放总装车间装配车辆（7月7日摄）。新华社记者 张楠 摄

稳健开局来之不易，根本上得益于以习近平同志为核心的党中央坚强领导、领航掌舵。

宏观政策不搞“急转弯”，落实落细各项减税降费政策；综合施策应对大宗商品价格高涨，及时启动中央收储缓解猪肉价格持续下跌……今年以来，从中央到地方，一系列政策固本培元，稳定预期，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

近期，国际机构纷纷上调对中国经济增长预期。前不久，世界银行将2021年中国经济增长预期上调到8.5%。

《俄罗斯报》网站认为，全球经济增长主要得益于少数几个主要经济体的强劲复苏。中国是引领世界经济增长的“可靠火车头”之一。

迎难而上，新理念引领开新局

不可否认，稳中加固的同时，国内经济恢复仍面临不少挑战，一些结构性问题比较突出。

7月当月，消费、投资等部分国民经济指标增速略有下降，引发外界一些对中国经济发展前景的担忧。

“衡量经济表现要看长周期。”北京大学光华管理学院院长刘俏说，考虑到基数效应，结合去年和今年以两年为周期观察更加客观，两年平均表现中国发展依然优势明显。

看经济大势，不能只看短期之“形”，更要看长期之“势”。

7月15日拍摄的河北唐山港京唐港区。新华社发（李磊 摄）

客观辩证分析，国民经济主要指标仍在合理区间，稳中向好势头依然不减——

看经济增速——受基数影响，今年一季度经济增速高达18.3%，二季度虽有所回落，但两年平均增长5.5%，高于一季度5%的增速水平；

看主要指标增速——7月份，社会消费品零售总额增速虽比6月回落3.6个百分点，但8.5%的增幅仍延续恢复态势；全国城镇调查失业率略升，但低于2020年和2019年同期水平……

看经济大势，不能只盯着经济指标增速，更要看经济发展质量。

统筹安排低效和过剩产能退出，严控高耗能、高排放项目上马；坚持“房住不炒”，稳地价、稳房价、稳预期；加快完善以企业为主体的技术创新体系、采取研发费用加计扣除减免税等创新支持政策，加大“双创”力度……

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，中国经济在变局中勇开新局，沿着高质量发展道路稳健前行。

“综合来看，下半年，我国经济仍会保持稳定恢复态势，主要宏观指标会保持在合理区间，发展质量会继续提升。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

国内生产总值超百万亿元、经济总量占世界总量17%以上，14亿多人口的超大规模市场、超4亿中等收入群体……厚实的“家底”，使外生冲击难以动摇中国经济的坚实基础，支撑中国经济健康发展。

锐意改革开放，新格局引领新征程

4月19日，保时捷高管在第十九届上海国际汽车工业展览会上接受采访。新华社记者 陈建力 摄

7月底，保时捷、欧莱雅集团等多家跨国公司齐聚上海，签约投资总额为58.5亿美元的60个外资项目，其中不少为全新业务、全新业态、全球首店。

在全球跨境投资遇冷的当下，中国依旧是外商投资热土。继去年实际使用外资逆势增长6.2%之后，今年前7个月，全国实际使用外资同比增长25.5%。

X9041次中欧班列（西安）从西安国际港站出发开往哈萨克斯坦。这是2021年陕西开行的第1000列中欧班列（4月13日摄）。新华社记者 李一博 摄

立足当前、着眼长远，在各种可以预见和难以预见的惊涛骇浪中增强生存力、竞争力，中国持续深化改革开放，打响加快构建新发展格局的攻坚战、持久战。

对标更高标准、更高规则，推动更高水平对外开放——

实施海南自由贸易港法，高质量高标准建设中国特色自由贸易港；进一步缩减外资准入负面清单，放宽外商投资准入门槛；自贸试验区再度“扩围”，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效实施……

开放向高水平迈进，以国际循环提升国内大循环效率和水平，服务构建新发展格局。

7月31日，海口日月广场免税店工作人员展示加贴溯源码的商品。新华社记者 郭程 摄

聚焦高水平自立自强，全面深化改革——

审议通过《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》……30日召开的中央全面深化改革委员会第二十一次会议，释放持续全面深化改革信号。

进一步改革完善中央财政科研经费管理，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量；支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区……今年以来，改革向深水区挺进，为构建新发展格局提供有力制度支撑。

巩固强化超大国内市场，释放内需潜力——

全面推进乡村振兴、持续推进以人为核心的城镇化，不断缩小城乡发展差距；在上海、北京、广州、天津、重庆开展国际消费中心城市培育建设，全力打造消费升级新高地……

8月10日，几名游客在浙江湖州东林镇南山村特色度假小镇的向日葵花田旁自拍留影。新华社记者 徐昱 摄

加快培育完整内需体系，扩大居民消费，提升消费层次，推动形成构建新发展格局的雄厚支撑。

“治国之道，富民为始。”推动经济社会发展，归根结底是要实现发展成果更多更公平惠及全体人民。

浙江嘉兴，100年前南湖红船在此开启了中国共产党百年征程的第一步，如今，浙江正先行先试为全国实现共同富裕探路。

站在历史交汇点上，我们更加坚信：以高质量发展启新程，迈准迈稳“十四五”开局第一步，加快构建新发展格局，中国经济必将在新征程上劈波斩浪、行稳致远。

(责编：赵竹青、陈键)