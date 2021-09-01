马涤明

原标题：推广电子驾照 免去司机找“本”的烦恼

据公安部交管局发布的消息，为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革的决策部署，深化拓展电子证照推广应用，公安机关交通管理部门将通过全国统一的“交管12123”App核发机动车驾驶证电子版，为驾驶人以及相关行业和管理部门提供“亮证”“亮码”服务，进一步提升“互联网+交管”政务服务水平，更加便利群众办事和驾车出行，更好服务优化营商环境。

驾驶证将实现电子化，让“一部手机走天下”的梦进一步丰富。近年来，政务领域中的“互联网+”，正以“无所不加”的势头不断覆盖新的公共服务业务。

证件的体积虽小，但携带与保管难免费心费神。曾有一个小品描述过人们的“证件烦恼”：这个证、那个证加起来装满了一个密码箱。小品虽夸张，引发的共鸣却实实在在：人的一生，会有多少“证件”相随到老？证件一多，就容易忘带，容易丢失，然后面临各种麻烦。以机动车驾驶证来说，驾驶机动车时没有随身携带驾驶证属于违法行为，按照道路交通安全法的规定，是要受处罚的。虽说现在管理越来越人性化，交警查到司机忘带证时，只要能查到当事人驾驶证信息，一般会免于处罚，但忘带证件仍让人忐忑，毕竟是法律不允许的。

电子驾驶证一旦全国实施、全国通行，不但携带便捷，管理部门、持证人也都省去了很多成本。最感轻松的当属异地居住一族，办理车驾管、处理交通违法、处理交通事故等事宜更加方便。这既是技术带给社会的红利，也得益于政府部门践行的“我为群众办实事”的公共服务理念。

除了机动车驾驶证，社保卡、不动产权证、道路运输许可证等证照在一些地方相继实现电子化管理，电子证件时代正在来临。我们有理由期待，行驶证、车辆登记证书等证照的电子化，也只是时间问题了。传统证件何时能够全部转移到线上，现在看基本不存在太多的技术障碍，只要实施条件成熟，就应毫不犹豫地推进。

(责编：赵超、陈键)