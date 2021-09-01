人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首届“粤港澳大湾区购物节”9月2日开幕

2021年09月01日08:21 | 来源：新华网
小字号
原标题：首届“粤港澳大湾区购物节”9月2日开幕

新华社北京8月31日电 首届“粤港澳大湾区购物节”将于9月2日至22日举行，届时，消费者可选购来自29.8万个知名品牌的1300多万件商品，还可在相关电商平台“大湾区购物节”专区享受多项优惠，足不出户尽享湾区购物喜悦。

粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，汇聚了众多优秀中国企业、民族品牌。为展现大湾区亲情相通、融合发展、开拓创新的精神风貌，在中秋和国庆双节即将来临之际，组委会精心筹备，隆重推出首届“粤港澳大湾区购物节”。期间，大湾区内包括美食、美妆、数码、家电、个护、家居、服装等100余个产业带将惊喜亮相，品类丰富、数量众多的港澳地区产品是其中一大亮点。

据主办方介绍，9月2日15时，首届“粤港澳大湾区购物节”将举行线上开幕式。知名主持人、演员、主播、企业家将带领消费者沉浸式感受湾区发展、湾区文化、湾区生活、湾区制造，并持续推介特色好物，奉上精彩纷呈的大湾区购物指南。届时，人民日报、新华社、中央广播电视总台与聚划算官方直播等全网全媒体平台，将全景直击开幕式盛况。

此次购物节由商务部、广东省人民政府、香港中联办、澳门中联办指导，紫荆文化集团、广东省商务厅、香港中联办宣文部、澳门中联办宣文部、电影频道节目中心、中央广播电视总台总经理室主办，由阿里巴巴集团、凤凰卫视、1905电影网、南方都市报承办。购物节期间，多家媒体还将推出丰富多彩的系列直播活动，为粤港澳优质品牌提供展示平台，带领观众身临其境体验大湾区风采。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
金融知识普及月：识破金融电信网络诈骗中的连环圈套
　　人民网北京8月31日电 （黄盛）以无抵押、无担保、低利息为噱头，诱使被害人登录或者下载虚假贷款网站或APP，继而骗取转账汇款； 冒充公检法部门工作人员，声称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪，要求被害人转账销案，之后提供所谓“安全账户”，要求被害人汇款，从而实施诈骗； 在交友软件或在平台上，诱导被害人在他们自制的平台进行投资，并通过后台操作让被害人小赚几笔。随后诈骗分子谎称掌握网站漏洞，诱导被害人加大投资，从而实现诈骗； …… 近年来，随着电信网络的迅速发展，金融电信网络诈骗也时有发生。…
第二轮第四批中央生态环境保护督察组已全部实现进驻
　　人民网北京8月31日电 （王仁宏）据生态环境部消息，8月31日，中央第三生态环境保护督察进驻动员会在武汉召开，至此第二轮第四批中央生态环境保护督察组（共7组）已全部实现督察进驻。 根据安排，督察组督察进驻时间为1个月。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部