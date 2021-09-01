新华社记者张骁

原标题：新形式、新技术、新展馆——记者提前“探营”2021年服贸会

2021年中国国际服务贸易交易会即将于9月2日在京开幕。记者31日提前“探营”服贸会国家会议中心和首钢园展区，见证一批新展览形式、新产品技术、新建设展馆亮相，实地感受中国推动全球服务贸易高质量发展的信心活力。

中国服务贸易发展成就展位于国家会议中心一层，是本届服贸会展览展示的“重头戏”。围绕“辉煌成就、数字创新、开放合作、互惠共享”4个服务贸易主题，展台设计者用自然造景手法打造出“沉浸式数字花园”，给观众留下深刻印象。

中国抗疫系统性解决方案、中国轨道交通出口装备、让传统文化瑰宝活起来的“数字故宫”……依托实物模型和多媒体交互装置，这些服务贸易数字化解决方案得以生动呈现。“十三五”时期我国服务贸易发展取得哪些成就？“十四五”时期又将勾画怎样新蓝图？这场展览都能给出答案。

5G等数字前沿技术正为全球服务贸易发展注入强大动能，新场景、新应用深刻影响行业发展和百姓生活。国家会议中心内，一家全球技术领先的芯片展商展出搭载最新芯片录制的手机摄像大片，让观众将祖国壮美山河尽收眼底；展台还设置5G毫米波展区，让观众感受酣畅淋漓的体验。

传统纸张生产需要消耗大量森木资源和水资源，同时也会排放废水。面对纸张生产、使用的“刚需”，一家展商带来了无水再生纸系统，让用户在办公室内实现“纸张再生”。工作人员介绍，只要将废纸放入机器，经过纤维分离、强化黏合、按压成型等步骤，一张环保再生的新纸就在不耗水情况下制作成型。

本届服贸会举办形式与往年有所不同，除继续使用历届服贸会举办地点国家会议中心外，8个专题展及其配套论坛会议和边会活动首次设置在北京首钢园。目前，首钢园展区已全面搭建完成，展览布陈进入最后冲刺阶段。

行走在首钢园，丰富的工业遗存风貌与现代会展相融合，塑造出具有城市公园属性的聚落式会展空间。观众不仅能在展馆群内参观、交流，还可移步换景，在石景山、秀池、滑雪大跳台、炼铁高炉等标志性景观中，体会服贸会商务沙龙、餐会酒会等形式多样的边会活动。

曾经的修理车间变身服贸会教育服务专题展会议室，屋顶还保留着铁钩；因2008年首钢大搬迁停用，原为焦化厂职工食堂的老厂房焕然新生，变身首钢大食堂向公众开放……百年首钢正与服贸会一同创新发展。

(责编：赵竹青、陈键)