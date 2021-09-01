王优玲

原标题：住建部：增加保障性住房供给努力实现全民住有所居

住房和城乡建设部部长王蒙徽31日表示，“十四五”期间，我国将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。

王蒙徽在国新办新闻发布会上说，我国住房和城乡建设事业发展取得历史性成就，为全面建成小康社会做出了积极贡献。住房发展取得巨大成就，建成了世界上最大的住房保障体系。

王蒙徽说，我国建成了规模巨大的保障性住房，加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，全国累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件。

他强调，保障性租赁住房重点是在人口净流入的大城市，主要解决新市民、青年人的阶段性住房困难问题。共有产权住房是由城市政府因地制宜，主要是帮助有一定经济实力，买不起房子的居民能够尽快改善居住条件。

此外，我国城市建设取得历史性成就，城市基础设施建设步伐加快。2020年，全国城市道路长度为49.3万公里，城市轨道交通建成里程达7597.9公里。

我国市政公用设施水平显著提升，2020年，供水普及率和燃气普及率分别达到了99%和97.9%，基本达到发达国家水平。城市人居环境明显改善，2020年，城市建成区绿地面积共达239.8万公顷，人均公园绿地面积达14.8平方米。

我国乡村面貌发生巨变，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。王蒙徽说，全面实施脱贫攻坚农村危房改造以来，790万户、2568万贫困群众的危房得到改造；同步支持1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等贫困群体改造危房；全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障。

住房和城乡建设部副部长倪虹说，实施房地产长效机制以来，我国房地产市场总体保持了平稳运行。始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，这是做好房地产市场调控的根本遵循。以此为出发点，不断扎紧房地产市场调控制度的笼子，特别是扎紧防止“炒”的方面，切实防范和化解市场风险。

新华社北京8月31日电（记者王优玲）记者31日从住房和城乡建设部获悉，关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知于近日公布。通知要求坚持划定底线，防止城市更新变形走样，严格控制大规模拆除；坚持应留尽留，全力保留城市记忆，保留利用既有建筑，保持老城格局尺度。

通知要求，除违法建筑和经专业机构鉴定为危房且无修缮保留价值的建筑外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%。除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增老城区建设规模，不突破原有密度强度，不增加资源环境承载压力，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆建比不应大于2。

通知还要求，不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑，不脱管失修、修而不用、长期闲置。不破坏老城区传统格局和街巷肌理，不随意拉直拓宽道路，不修大马路、建大广场。鼓励采用“绣花”功夫，对旧厂区、旧商业区、旧居住区等进行修补、织补式更新，严格控制建筑高度，最大限度保留老城区具有特色的格局和肌理。

此外，不破坏地形地貌，不伐移老树和有乡土特点的现有树木，不挖山填湖，不随意改变或侵占河湖水系，不随意改建具有历史价值的公园，不随意改老地名，杜绝“贪大、媚洋、求怪”乱象，严禁建筑抄袭、模仿、山寨行为。

(责编：赵超、陈键)