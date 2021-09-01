原标题：今年北京拟供应131宗租赁住房用地项目 供应总量较往年大幅提升

北京市规划自然资源委30日对外发布了131宗拟于2021年供应的租赁住房用地项目信息。这是北京市首次集中对外发布全年租赁住房项目供地信息，供应总量较往年大幅提升。

供应总量较往年大幅提升

北京市规划自然资源委相关负责人介绍，将全面对标《北京市2021年度建设用地供应计划》，各区严格按照供应指标落实具体项目，全年拟供租赁住房用地项目共131个，约304公顷。其中已实现供地项目76个，约159公顷，完成供应计划的53%；后续拟供应项目55个，约145公顷。

据悉，本年度北京市租赁住房用地供应总量是2020年实际供应面积的2.2倍、2019年的3.2倍，供应计划中租赁住房用地占住宅用地的比重由2020年的13%提高到了30%，并与商品住宅用地在供应量上等比例安排。

扩大保障性租赁住房供应

北京市规划自然资源委相关负责人称，北京市聚焦住房租赁市场结构性供给不足，加大用于解决新市民、青年人、科技人才、产业工人以及城市基本公共服务保障人员等住房困难群体的租赁住房用地供应，通过采取建设集租房、人才公租房以及工业园区配套宿舍等保障性租赁住房方式，安排了96宗、约212公顷用地项目对接上述人群，占比达70%。

此外，用于解决轮候家庭需求的公租房项目安排有35宗，约92公顷，占比约30%。有效满足多层次住房需求，推进以人为核心的新型城镇化建设，促进群众实现住有所居。

鼓励多主体、多渠道供应

北京市规划自然资源委表示，北京市还鼓励多主体、多渠道供应，实现增存并举。租赁住房用地由过去的主要依靠增量开发转向增存并举，充分挖掘存量空间的潜能，鼓励企事业单位利用自有闲置土地建设或利用存量非居住房屋改造用作租赁住房，年度拟供应的租赁住房用地中属于此类的项目有32宗，约64公顷，占全年租赁住房用地供应总量的21%。

同时，工业园区中配套建设的宿舍型保障性租赁住房项目有25宗，约18公顷，占比为6%。利用集体土地建设保障性租赁住房的项目有27宗，约117公顷，占比为38%。此外，在商品住宅用地中采取配、竞建公共租赁住房或保障性租赁住房面积的交易方式，有效增加租赁住房供应约32公顷，占比为11%。(完)

(责编：赵竹青、陈键)