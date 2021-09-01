记者31日从中国航天科技集团获悉，空间站组合体3D模型、嫦娥五号月球探测器、中国首颗太阳探测卫星等展品将亮相第十三届中国国际航空航天博览会(以下简称“第十三届中国航展”)。

据悉，第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在珠海举行。中国航天科技集团将携约180项成果亮相航展，载人航天、火星探测、探月工程、北斗导航系统等国家重大工程任务集体亮相，空间站组合体3D模型、嫦娥五号月球探测器等明星展品将首次与观众见面。

天问一号火星探测器，北斗三号全球卫星导航系统星座，新一代载人飞船试验船返回舱，中国首创的数字月球平台系统现场真实模拟月球探测任务，新一代载人运载火箭、重型运载火箭等10型运载火箭模型，以及计划今年发射的中国首颗太阳探测卫星等将亮相航展。

作为该集团最先进的军贸产品的M20A/B地地导弹武器系统，以及防空领域的“变形金刚”LY-70防空导弹武器系统将首次参展。地地打击武器系统、防空导弹武器系统、空地武器系统、导弹发射车、彩虹无人机等大型实物及模型将分别在室内、室外展出。

据介绍，2021年底前，中国航天科技集团将继续推进空间站建设，执行天舟三号和神舟十三号两次重要发射任务。截至目前，该集团今年已经完成29次宇航发射任务，全部取得成功。

从长征一号运载火箭成功发射至今，长征系列火箭已经完成386次发射，有望在今年完成第400次发射。长征火箭实现前三个100次发射分别用了37年、7年多和4年多时间。而第四个100次发射预计用时2年多完成。

中国航天科工集团此前已连续参加了十二届航展，本届航展中该集团围绕防空体系、海防体系、对地打击体系、无人作战体系、预警监视安防体系、商业航天体系、指挥通信与支援保障体系等七个体系准备了百余项展品，每个体系中的明星产品都将在此届航展上悉数亮相，参展规模为历届之最。

此外，中国航天科工集团还将有数十型装备首次亮相，首次参展展品数量将创历届之最。同时它将运用3D展示、AR等技术，首次推出线上展厅，以便国内外客户和广大观众进行线上参观交流，并在传统展示形式的基础上增加仿真展示、互动操作、VR体验等全新展示方式和观众互动环节，提升展示效果和观众体验。

(责编：赵竹青、陈键)