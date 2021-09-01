原标题：“数字合作社”落地眉县 探路农业转型升级

当你购买水果时，市场会给出不同价位的多种选择，但高端水果始终是进口品牌的天下。以猕猴桃为例，中国作为猕猴桃种植面积与产量世界第一的原产国，却缺少高端品牌，果品单价更是相差10倍以上。

据农业农村部数据显示，目前国内水果总量供应足，但优质特色品牌水果不能满足需求，需要大量依靠进口。2020年，我国水果进口总额更是首次突破了100亿美元。

翻看近20年《中国品牌价值100强》榜单，它见证了中国消费领域品牌的诞生和指数级增长，但在上榜者中，却鲜有农产品品牌。面对如此庞大的消费市场“空洞”，国内农产品品牌化还有很多路要走。

在此契机下，以数字供应链的模式加盟经营的数字农场模式，打破农企种地不赚钱的魔咒，将中国农产品品牌建设向国际品牌看齐。

拥抱数字化，抢夺农业消费市场的主动权

由于缺少统一的品牌战略和标准化管理模式，国内农作物的种植以地域性散户经营为主，品质也不稳定。IT行业出身、从事农业多年的大气候集团CEO易丙洪在公司成立初期，跑遍了中国大部分县域种植区，寻找数字农业的痛点切入口。

他表示：“就像选购奶粉产品，中国消费者是非常愿意为高端食品付费的，当国产产品无法满足需求时，自然就会将目光投向进口，导致了定价权长期被国外所掌握。想要拿回农业消费市场的主导权，就需要在生产端帮助农民增效增收，在销售端提升消费者认同感。”

要摆脱这一困境，拥抱数字化成为提升农业品牌价值的唯一路径。

通过五年的深耕，团队自主研发了物联网硬件和农业SaaS系统，孵化了眉县数字猕猴桃品牌“Sunkiwi新奇味”。

在Sunkiwi猕猴桃种植基地，通过农眼智能监测、虫感知、智灌等硬件产品和气候云AOS平台，能够精准监测并采集农场基地的气象环境、土壤、虫情、农作物生长、工人作业、农资使用等20多项数据，再通过大数据分析、云计算，实现远程监管、农作物长势评估、产量预估、投入品管理、全程可视化溯源等种植基地的全流程数字化管理。

在采摘和分拣端，传统仓储形式被以市场SKU（Stock Keeping Unit，保存库存控制的最小可用单位）规格指导的数字分级仓取代，实现5层数字化选果、基地直发全国，延长仓储期的同时减少损耗率，保证消费者手里的产品标准一致、口感一致。

易丙洪表示：“农业企业的经营成本逐年攀升，盈利却呈下降趋势，为了改变这现状，我们推出大气农场这种新型合作模式，以数字合作社模式实现本地化联合运营，帮助农业企业解决经营思路、高端人才、管理工具、资本支持等缺失项问题，帮助农业生产型企业打破‘7年回本’、‘3亿规模天花板’等魔咒。”

据了解，目前，大气农场在眉县成立的数字猕猴桃专业合作社，已有数十位猕猴桃专业种植户加入，合作社计划在三年内完成高标准数字猕猴桃基地建设2.6万亩，实现累计销售猕猴桃5万吨、营收20亿元，创造净利润6.6亿元，为农户带来总额1亿元的品牌溢价分红，带动当地农户2000户增收。

对标国际品牌，数字化品牌渐成“气候”

电商及物流产业的发展，让大气农场这种形式成为优质产区的集成样板，数字化品牌将眉县猕猴桃卖到单颗14元，每颗产品都有专属溯源码，直接面向高品质、品牌化的缺口市场，直接对标国际品牌。

2018年，农眼智能监测管理系统，助力福建琯溪蜜柚实现优果率达80%以上，农药使用量减少30%以上；2020年，助力云浮市郁南县种植无核黄皮的农户增产20%；今年5月，与澳大利亚Molloon Investments达成战略合作，开展农产品溯源、牧场监管、草种种植、土壤修复等服务。这样的项目成果密集的分布在大气候集团六年多的发展历程中。

截至目前，公司已实现盈利，并面向全国千余个大型农产品渠道商，将加盟模式带到全国26个省份和海外8个国家，加盟超过4000个数字农场，累计服务加盟农场品牌150个，累计助农增收超过10亿元。

通过农场模式，训练了从孵化品牌、构建种植模型、建立分红模式、产供销等构建完整产业体系的能力，但国内大部分农村地区基础建设薄弱、改造成本高，对农场模式认知不足，想要实现模式推广，还需进行市场教育。

针对这些问题，一方面基于数字农场超过24亿条的生产数据，不断加强对技术研发的投入，让数据成为可循环利用的研究资源，研发人员占到团队的60%以上；另一方面，针对农业市场地域性强等问题，不断提升市场开拓能力。

“例如，分级采摘会增加成本，但消费端的低赔付不仅可以覆盖成本，还能建立品牌价值，提升中间效率。我们还要让更多的农企老板意识到，想要提升土地利用率、缩短承包回报期、降低风险，最终还是要拥抱数字化、标准化全链生产。”（记者 薛凯）

(责编：赵竹青、陈键)