原标题：快递公司提高末端派费 能否真正惠及小哥？

8月27日，中通快递率先发布快递派费上涨通知。紧接着，圆通、申通、韵达、百世、极兔等快递公司也发布派费涨价措施。六家快递公司密集发布涨价方案引起关注：涨价幅度多少？服务质量是否也能水涨船高？能否真正惠及快递小哥？

今起快递派费上调0.1元

这六家公司披露的提价方案如出一辙：自9月1日起，揽收的快件派费将上调每票0.1元。

“每票0.1元的提价幅度，将用以提高快递员收入。”国家邮政局市场监管司负责同志说，希望快递企业将派费调整工作落到实处，真正落到快递小哥身上，真正让在一线辛勤工作的快递小哥得到实惠。

今年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件，同比增长45.8%。把这些包裹送进千家万户的正是400多万名快递小哥。

前不久，交通运输部、国家邮政局等七部门联合出台了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，其中就提出了“督促企业保持合理末端派费水平，保证末端投递基本支出，保障快递员基本劳动所得”等政策措施。

“上调末端派费，正是贯彻落实七部门《意见》有关要求的具体行动。”国家邮政局市场监管司负责同志说，在上周，国家邮政局对主要快递企业进行了行政指导，督促企业落实《意见》有关精神，调整快递员派费水平，逐步建立合理的派费机制。

六家快递与小哥均为加盟制关系

调价的这六家快递公司，与快递小哥都是加盟制关系。如申通成立之初，不断鼓励公司员工以承包的方式拉业务，同时不断招募有意开办民营快递的老乡加盟申通。

一般而言，加盟式经营模式的运作以运单预收费作为主要收入来源，加盟的网点每收一单快件，总部就能获得一块钱或者更多的运单费。而随着越来越多的网点加盟，快递企业总体运送的快递件数量就越多，获得的收入也越多。

“加盟制的快递小哥，其实是加盟商的员工，由加盟商跟他们签合同，我们要求加盟商保障快递员的合法权益，但具体要看加盟商怎么跟快递员谈。”申通快递一高管告诉记者。他说，每单提高1毛钱，每位快递员每个月估计能增加500至1000块钱的收入。

快递公司会不会从中“揩油”？

那么，提价部分的收入，能真正进入快递员的腰包吗？快递公司会不会从中“揩油”？记者随机采访了多位快递小哥。“我们担心派送费上涨了，揽收任务量加大，或者其他罚款力度加强了。”一位快递小哥说。

按照中通快递的做法，快递员增加的派费通过App直达快递员，中间环节不会截留。“中通持续提升派费直链的比例，让快递员与总部直接结算派费，建立标准、提升时效，提升快递员满意度。”中通快递媒体公关负责人程绩表示。

“我们将督促企业完善考核机制，同时拓宽快递员申诉渠道。”国家邮政局市场监管司负责同志说，今后将建立以快递员为主体的满意度调查队伍，针对他们的体验感、满意度定期开展调查，并公开调查结果，从快递小哥的视角去分析评价企业保障快递员群体的客观情况，推动企业自觉地纠正以罚代管行为，保持合理派费水平。

物流行业专家杨达卿认为，派费上调有利于改变快递小哥的生存环境，若治本应对现有加盟制体系进行变革，破除原有体制中“总部—加盟商—基层网点—一线业务员”中的不合理现象。实行派费直链模式，当日派费当日结算，解决快递员派费结算的时效性问题，提升快递员职业满意度，有利于留住人培养人，进而强化网点稳定性，提升服务质量和竞争力。

文/新华社

(责编：赵超、陈键)