张钦

原标题：格力电器18.28亿元竞得银隆新能源30.47%股权

格力电器8月31日午间发布公告，称公司通过参与司法拍卖公开竞拍方式，竞得银隆新能源股份有限公司30.47%股权，同时，董明珠将其持有的银隆新能源17.46%股权对应的表决权委托公司行使。本次交易完成后，格力电器将持有银隆新能源30.47%的股权，并合计控制银隆新能源47.93%的表决权，银隆新能源将成为格力电器的控股子公司。据悉，此次格力电器竞得银隆新能源股权总花费18.28亿元。

由于董明珠担任格力电器董事长兼总裁，同时持有银隆新能源192672001股股份，根据相关规定，本次交易构成关联交易。根据公告显示，本次交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对本次交易已发表事前认可意见和同意的独立意见；无须提交公司股东大会审议。本次交易尚需向国家市场监督管理总局申报经营者集中的审查。另据了解，格力电器已与董明珠签订了附生效条件的《表决权委托协议》，董明珠将其持有的银隆新能源192672001股股份对应的表决权委托公司行使。

格力电器表示，此次交易是公司积极响应国家“双碳”目标、落实“立足家电行业，稳步拓展多元化新兴业务”发展思路的重要举措。银隆新能源是国内综合性新能源产业集团，拥有安全性能行业领先的钛酸锂电池、全球排名前列的钛酸锂实际电池产能和国内排名靠前的磷酸铁锂实际电池产能。不过，格力电器也表示，因银隆新能源大股东涉嫌侵占公司利益等违法行为导致的公司治理问题，银隆新能源融资受限，产能未能完全释放，近两年出现亏损。

(责编：赵超、陈键)