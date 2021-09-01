8月27日，金科股份（以下简称金科）发布2021年中期业绩报告。数据显示，截至2021年6月30日，公司实现营业收入439.73亿元，同比增幅超过45%；实现净利润48.66亿元，同比增长14.26%，归属于上市公司股东净利润37.05亿元。

销售业绩方面，2021年上半年，金科实现合约销售金额约1025亿元，同比增长18%；房地产销售面积约1005万平方米，同比增长约17%。从区域业绩贡献结构来看，销售金额占比近20%；同时，重庆以外市场占比显著提高，华东地区销售金额占比更是扩大至43%，西南（不含重庆）、华中、华南销售金额分别占比12%、11%、8%。

2021年上半年，金科新增土地投资金额354亿元，接近合约销售额的35%，新增计容建筑面积835万平方米。其中，二三线（含新一线）城市的土地储备，按计容建筑面积计算占比约93%。新增土储中，企业通过“地产+商业”“地产+产业”、收并购等方式获取的土地计容建筑面积达到472万平方米，占比57%。截至2021年中期，公司总可售面积超7300万平方米。其中，重庆、华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别为23.69%、20.94%、18.30%、17.81%、9.22%、5.27%。

财务结构方面，金科净负债率降至77.08%，扣除合同负债后资产负债率降至69.55%，公司现金短债比提升至1.38。作为企业现金流主要来源，公司上半年实现销售回款997亿元，回款率进一步提高至97%。在此基础上，截至2021年6月30日，企业经营性现金流余额回正，约为25.14亿元，同比上升202.62%。

2021年上半年，金科总有息负债规模降至941.44亿元，同比压降超160亿元。其中，一年内到期有息负债268亿元，占比降至28.47%；一到三年内到期有息负债为524.69亿元，占比为55.73%；三年以上到期有息负债为148.75亿元，占比为15.80%。公司货币资金余额同期约为370.30亿元。

报告期内，金科实现2020年度现金分红23.99亿元，分红比例为上年归母净利润的35%，以股权登记日收盘价计算，股息率7.85%。上半年，公司在境内发行的2+2年期公司债券，利率6.3％。

作为多元赛道布局中的主力之一，金科服务已于2020年11月正式在港交所上市。截至目前，金科服务总市值近320亿港元。2021年上半年，金科服务营业收入由2020年同期的13.70亿元增至25.86亿元，增幅88.79%；归母净利润同比增长80.3%达5.3亿元，净利润率达20.95%。上半年新增在管面积3062万平方米，总在管面积达1.87亿平米；新增合约面积3477万平方米，相较去年全年增长规模实现132%增长。

金科相关负责人表示，在接下来的五年，公司将聚焦城市升级、消费升级和产业升级，继续焕新城市面貌，以多元格局全方位助推美好生活的实现。

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