记者 温素威

原标题：实践+科技，激发创新力

科技创新是构建新发展格局的重要支撑。站在新的百年历史起点，青少年肩负着推动创新创造、建设科技强国的时代使命。

7月下旬，由中国科协主办的“SOLVE FOR TOMORROW探知未来”第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛（以下简称SFT大赛）总决赛在北京举行。大赛自2013年举办至今，已开展7届，从最初的5个赛区扩展到了28个赛区，累计超20万名青少年参加。大赛由中国三星独家公益支持，是目前教育部公布的面向中小学生的全国性竞赛活动之一。

面向未来

近年来，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾。历届SFT大赛都以培养青少年科技素养为重心，设定不同的参赛主题。今年，大赛重点关注“数字化”“智能控制”，让年轻人“面向未来”，运用数字化智能科技更多元、更深度挖掘社会需求。在大赛创新理念的驱动下，全国出现了3万余支学生队伍，超6万名学生参加。

夏季是暴雨等极端天气多发的季节，不少城市面临内涝和排水防洪的考验。江西赣州农业学校的参赛学生针对社区车库易出现的倒灌危险，设计出一套智能防洪阻水装置。装置由智能升降阻水墙、车库入口嵌入式液压机构和阻水装置控制系统3部分组成，一方面通过智能识别，可在洪水进入车库前实现阻水，积水退去后放开车库入口；另一方面，考虑到社区车辆需要正常进出，嵌入式液压升降阻水装置可以有效把水源阻挡在车库入口，车辆和人员也能正常进出。“这套装置还可以与物业控制中心连接，实现人工监控与智能控制的结合，安装起来非常便利，性价比也很高。”参赛学生说。

大赛中，聚焦改善生活的参赛作品还有很多，如家庭服药远程守护机器人、盲人智能导航帽子、生活垃圾智能分类回收系统等。这些参赛作品兼具了实用性与创新性，充分展现出当代青少年的创新活力与责任意识。

强化实践

国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》明确提出，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。“科技+实践”的大赛模式，正是中国三星在推广普及科学教育理念方面做出的探索。

在“聚焦解决社会热点问题，让创新成果为民所用”的大赛理念之下，很多参赛选手希望将设计理念和作品落地，为社会做出更多贡献。

本届大赛中，西藏大学组的参赛学生关注西藏旅游景区沿线垃圾分类难的问题。为此，学生们设计出了一款具有语音及图像识别功能的智能交互识别垃圾分类系统。游客投放垃圾前，垃圾桶会自动识别物体，指导用户正确分类。同时，该系统还利用物联网技术、体积检测传感技术，将垃圾桶状态数据传输至垃圾管理中心，精准安排环卫工人进行回收和处理。

让科学助力社会，让学生投身实践，最终推动社会问题的解决是中国三星践行教育公益的出发点。此前，在贵州遵义瓦龙村，参加SFT大赛造桥项目的大学生杨仕林将自己的研发方案进一步完善，使用更为轻便、经济环保的建筑材料修建了一座坚固的小桥，方便当地群众过河。

专业指导

让前沿科技与青少年的创新思维碰撞，不仅激发了青少年的创新潜力和解决问题的能力，也体现了中国三星助力青年科技人才培养，创造更大社会价值的企业理念。今年的大赛更是首次引入了三星研究院的专家参与指导。

三星北京通信研究院此次特别为进入决赛的60支队伍提供专业技术培训。研究院的博士们在线下授课中指导参赛学生运用人工智能、5G、计算机编程、自动控制等技术，并带领学生们体会技术应用的实践乐趣。参赛学生表示，“能有机会接触一线科研人员和宝贵的前沿知识，让我们对科技的兴趣更浓了。”

“中国近年来的高速发展正是不断挑战极限的创新精神的体现。科技创新已经给人民生活带来巨大改变，学生们的创新作品不仅体现了他们对科学技术的热爱，更加体现了对社会的责任意识。”中国三星总裁黄得圭说。

8年来，中国三星坚守促进青少年科技创新力的初衷，对科学精神深度挖掘、对青年人才倾力培养，在科技领域持续投入数亿元，打造广阔的创新实践平台，鼓励更多有抱负、有担当的青少年走上科学之路。

(责编：李源、曹淼)