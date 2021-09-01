人民网北京9月1日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局（标准委）围绕农副产品、百姓生活相关领域，集中发布一批重要国家标准，充分发挥“标准为民”作用。具体如下：

《畜禽肉分割技术规程猪肉》国家标准，统一行业内叫法不一的“带肉扇骨”“元宝肉”“叉骨”“腓脊骨”等部分产品的定义，明确原料和分割车间要求，以及分割程序和要求等，有效提升国内猪肉分割技术水平，推动肉类行业健康发展。

《冷却肉加工技术要求》国家标准，对“冷却肉”的定义进行界定，明确冷却肉生产的全过程要求、冷却加工控制要求以及不同环节产品的温度控制要求等，提高我国冷却肉产品生产加工技术水平，保障产品优质优价。

《畜禽肉品质检测近红外法通则》国家标准，规范运用近红外法对畜禽肉进行检测的技术原理、仪器要求、关键环节一致性要求和评定方式等，有助于提升我国畜禽肉品质检测技术水平。

《家禽孵化良好生产规范》国家标准，对家禽孵化生产的设施设备、人员、种蛋来源、孵化过程、卫生等方面的管理要求作出规定，有助于规范家禽孵化生产行为，更好服务于农业增效、农民增收和乡村振兴。

《果品质量分级导则》国家标准，对果品质量分级的术语定义和分级要求作出规定，进一步提高新鲜果品质量，促进我国果品的流通和贸易。

《结构用竹集成材》国家标准，规定结构用竹集成材的定义、要求、试验方法、检验规则和适用范围等，可以提升结构用竹集成材产品质量，推动竹材在建筑结构领域的应用，实现绿色建筑结构多元化。

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