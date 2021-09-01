董志锋

原标题：创新绿色产品扶持绿色产业 助力“碳达峰、碳中和”

“碳达峰、碳中和”不仅是一个应对气候变化的目标,更是一个经济社会发展的战略目标,体现了未来发展的价值方向,对构建以大循环为主体、双循环相互促进的新发展格局意义深远重大。

作为国家电网公司直属单位,英大人寿落实国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案争当双碳工作“引领者、推动者、先行者”,英大人寿公司党委主动作为,深入研究人寿保险在绿色双碳中的发展定位,以促进绿色生产和绿色消费为目标,在保险产品、投资、服务等多个角度制定工作举措并推动公司率先实现碳中和工作,积极应对碳排放带来的全球气候变化问题,助力绿色低碳发展和生态文明建设。

相较于其他行业,金融行业机构具有碳强度低、财务实力强等优势,具备尽早实现碳中和的基础条件。为在保险行业内率先实现碳中和,英大人寿在英大碳资产公司的协助下,组织下辖各级机构依据国家认可的企业碳排放核算指南,对公司在经营活动中直接和间接产生的碳排放量进行了排查,目前已完成2020年度碳排放量核查。公司将根据碳排放量,通过碳交易市场注销碳中和服务机构所持有的等量中国核证自愿减排量(CCER),并向碳交易所申请年度碳中和证书,实现公司2020年度碳中和。

国家核证自愿减排量,简称CCER(Certified Emission Reduction),是指依据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》的规定,经国家发改委备案并在国家注册登记系统中登记的温室气体自愿减排量,单位为“吨二氧化碳当量”。能够产生CCER的项目主要包括风电、光伏、水电、生物质发电等,但前提是必须具有“额外性”(项目所带来的减排量相对于基准线是额外产生的),且有适用的“方法学”(经国家发改委备案认可的用以确定项目基准线、论证额外性、计算减排量、制定监测计划等的指南)。

英大人寿以推动绿色环保、节能减排为目标,挖掘企业和个人的风险管理需求,积极探索绿色保险产品创新。英大人寿现已完成2款相关产品开发备案:一是聚焦新能源汽车人身风险,完成“出行护身福(至尊版)”产品开发,成为市场上首款对电动车提供比燃油汽车更高保障的寿险产品,鼓励客户购买或驾乘新能源汽车,同时提供步行、骑行等绿色出行意外风险保障,以保险产品“绿色化”引导消费电气化与绿色出行。二是依托“电e金服”平台,在产品中嵌入绿色保险保障理念,完成平台定制化“爱e满分定期寿险”的产品开发。该产品通过提高公交出行导致身故、全残等风险事故的保障水平,鼓励客户绿色出行、降低碳排量。

持续为绿色新能源企业提供综合员工福利保障业务,深化产融结合,不断支持绿色金融发展。截至7月末,累计为124家新能源相关企业7169名用工人员提供保险保障,保费362.01万元,风险保额98.06亿元。充分发挥保险资金规模大、期限长的优势,将绿色发展理念融入到投资决策中。通过修订投资指引,引导公司保险资金委托管理机构投资绿色债券、绿色信贷等绿色金融产品,通过股权投资、债权投资等方式,支持节能环保、新能源等绿色低碳产业发展。截至2021年7月末,公司共计持有绿色金融产品19.05亿元,占投资资产的3.65%,其中绿色金融债券2.5亿元、绿色信托和债权计划12.3亿元、绿色基金4.0亿元。同时,持续加强绿色投资研究,探讨保险资金参与碳排放权交易、碳资产管理市场运作的可行性。

英大人寿持续纵深挖掘,收集整理行业典型案例、典型经验和典型模式,及时总结绿色发展工作进展,并通过现场、视频、网络等方式开展培训交流,多层次多维度开展政策宣讲和产品培训,提升从业人员的绿色发展理念认识和业务水平,绿色双碳正逐步成为公司发展的生态名片。积极向公众传导绿色发展、生态环保理念,宣传绿色保险的重要意义,促使各利益相关方理解建设绿色金融体系对于国家战略规划的重要性,为绿色保险在绿色金融体系发展以及经济社会绿色发展的宏观背景下的蓬勃发展提供土壤。

(责编：赵超、陈键)