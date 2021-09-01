刘琪

原标题：加快电网工程建设 助力清洁能源消纳

2021年全国节能宣传周于8月23日至29日举办，今年的宣传周主题为“节能降碳，绿色发展”，展示了“十三五”以来我国节能降碳工作的主要成效及碳达峰、碳中和重点工作进展。

今年全国节能宣传周期间，各地区、各部门结合实际组织开展了具有地方特色和行业特点的活动，宣传节能降碳和绿色发展理念，营造节能降碳氛围，引导形成绿色低碳生产生活方式，推动全民节能。

为做好此次“低碳日”宣传活动，国网定西供电公司积极行动，结合行业工作展开多方位宣传，倡导低碳生活。该公司精心组织、积极谋划，利用多种形式引导广大干部员工及社会各界参与和落实低碳生活。在办公楼大厅设置低碳宣传展板，同时利用微信等新媒体，传播低碳生活相关知识，宣传电力在“低碳”中的做法和成效。

8月25日当天，该公司主动配合市政府开展了宣传活动，在该公司营业厅举办宣传活动，向前来办理业务的市民讲解电能替代、绿色出行、综合能源等电力低碳热点知识并向他们发放低碳生活常识相关资料，引导公众低碳生活，提升节约用电意识，用实际行动参与到低碳生活中。活动当天，共发放低碳宣传手册200余份。

2020年以来，国网定西供电公司就出台了《国网定西供电公司落实国网甘肃省电力公司“碳达峰、碳中和”目标行动实施方案》，强调了加快重点电网工程建设助力清洁能源消纳、着力提升电网对新能源的承载能力、积极推进节能减排等重点内容，做到率先低碳发展。

据悉，定西行政区域内并网运行风电场已达8座、容量79.9万千瓦，标志以通渭为核心区、辐射周边安定区、陇西县和会宁县的通渭百万风电基地已初见雏形。根据统计，1-7月份，风电累计发电量5.66亿千瓦时、光伏发电量3.72亿千瓦时，占总发电量的51.73%。且在今年5月，第一座垃圾焚烧电站并如定西电网发电，定西域内新能源发电种类再次实现突破，并形成了以风、光电为主，生物质发电为辅的新能源发电局面。

(责编：赵超、陈键)