原标题：金融科技大讲堂 推动行业人才培养

从纸质交易到手机支付，从计算机在线交易到手机移动端交易，再一路演进到如今的智能量化交易，金融科技如同春雨入夜，悄然融入生活中的每一个场景，让人们离市场更近，操作更便捷，不断改变人们对于投资的认知。

不知不觉，技术已改变我们看待和参与金融市场的方式。“金融科技 ” 这个充满现代感的名词与各种时代浪潮一起，将我们当下的生活重新包装，让我们看见一个极具梦幻的未来。

为推动金融科技人才培养,加快金融科技创新发展,北京金融科技产业联盟开设“金融科技大讲堂”,结合联盟专委会工作及研究成果,组织各专委会成员研发系列课程,面向会员单位和社会公众进行知识传导和分享,营造金融科技学习与创新的浓厚氛围,落实人民银行金融科技规划统筹布局,服务金融科技高质量发展。

课程以线上形式开展,涉及分布式数据库技术、区块链技术、人工智能技术、监管科技、金融标准编审实践五个培训主题,每个培训主题包含若干个学习模块。“金融科技大讲堂”首个培训主题“分布式数据库技术”将于本周开播,学员可由浅入深学习全部课程,在通过考核后,在线获得由联盟签发的电子版学习证书。访问北京金融科技产业联盟“金融科技园地”即可参与培训。

“金融科技园地”是联盟“金融科技大讲堂”线上培训介质之一,提供实时线上教学、历次课程音视频回看、电子书阅读,发布联盟活动信息和新闻资讯,解析行业相关政策等。此外,学员可关注北京金融科技产业联盟微信公众号,了解每一期课程预告。

(责编：赵超、陈键)