原标题：2021全国大学生物联网设计竞赛落幕

由全国高等学校计算机教育研究会主办，上海交通大学承办，华为技术有限公司协办，机械工业出版社华章公司联合支持的2021全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）全国总决赛8月26—27日在上海紫竹科学园隆重举行。本次竞赛得到了中国电信天翼物联、中国移动中移物联网、霍尼韦尔Tridium、CSA联盟、新大陆、德州仪器 (TI)、百度等重量级合作伙伴的鼎力支持。在两天的竞赛单元中，从国内1475支参赛队中遴选出的145支参赛队通过在线视频答辩、6强争霸等竞赛环节的激烈角逐，争夺华为杯和特别创新奖等奖项。

竞赛是由全国高等学校计算机教育研究会主办，由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会及物联网工程专业建设研究专家组创办，以促进国内物联网相关专业建设和人才培养为目标，鼓励参赛者利用物联网为代表的新一代信息技术设计并实现一个完整物联网系统，激发物联网相关专业学生的创造、创新、创业活力，推动高校创新创业教育而举办的面向大学生的学科竞赛。竞赛2014年首次举办，每年举办一届，近几届的参赛人数均超过万人，覆盖高校超过500所，一批学生依托竞赛平台成功地走上创业的道路，竞赛已经成为国内物联网领域最具规模和影响力的赛事。虽然受到新冠疫情的影响，2021年竞赛仍有来自国内571所高校的6945名学生和1461名指导教师组成1475支队伍参赛。2021年5月至8月期间经过东北分赛区（大连理工大学承办）、华北分赛区（北京工业大学承办）、西北分赛区（西安交通大学承办）、华中及西南分赛区（湖南大学承办）、华东分赛区（南京大学承办）等五个分赛区的网评预赛和分赛区决赛，遴选出145支队伍进入竞赛全国总决赛。

从教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任、竞赛组委会主任傅育熙教授对2021年竞赛的介绍中获悉，本届竞赛呈现出很多新的特点。从竞赛作品内容来看，很多队伍面向行业应用需求，将云、IoT、人工智能、5G、HarmonyOS操作系统等新技术进行融合创新，展示了智能物联网（AIoT）新时代的生产和生活场景。从竞赛举办形式来看：竞赛技术培训由以前的高校巡回技术讲座，每场讲座一百名左右听众，变成了线上和线下结合的方式，累计有近万师生参加了线上技术培训；竞赛答辩和评审环节由以前的纯线下模式变成了学生线上答辩、评委线下和线下混合评审的新模式，通过网络平台实现评委和学生的实时高效互动；颁奖仪式也采用了云颁奖形式。通过在线视频答辩、6强争霸等竞赛环节的激烈角逐，共有48支队伍获得了全国总决赛一等奖，其中湘潭大学“源清”——基于AIoT的水体富营养化监测系统勇夺华为杯。同济大学的“智能共享宠物寄存处”获得HarmonyOS特别创新奖。

从2021年全国总决赛的内容来看，作为OpenHarmony开源发布后的首次亮相，获得了教育部高等学校计算机类专业教指委物联网工程专业教学研究专家组和竞赛组委会的大力支持，可以说开创了物联网大赛操作系统新技术开发使用的新纪元。从比赛的形式来看，因为今年新冠疫情的反复，原先的竞赛线下举办计划被打破，首次采用线上线下融合的方式办大赛，线上直播线下赋能，学生线上答辩评委线下聚集，全程采用华为云会议和5G做传输，评委和学生利用IdealHub进行互动。华为为入围全国总决赛的每位选手提供了价值200美金的华为认证考试券和内推简历的福利，竞赛已经成为疫情期间国内最亮眼的大学生学科竞赛活动。

华为中国政企人才发展部副部长闫建刚表示，华为公司的愿景是“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。” 愿景和物联网设计竞赛的主题不谋而合，在人才培养方面，华为公司倡导生态+赋能产业的理念，我们希望通过校企合作，打通知识技能、产能的人才供应链，促进中国数字化转型的人才引擎。针对不同的院校有不同的方案和课程支撑高校学生更好地获取最新的ICT技术，今年在一些校企合作方面，通过华为认证、师资培训、新工科联盟、大赛，包括华为的ICT大赛、物联网设计竞赛、人才联盟双选会、人才实训基地“五位一体”的创新模式，跟高校产生合作。也非常重视人才闭环，人才闭环也是校企合作过程中非常重要的环节，每年会推出人才联盟双选会，把最优质的合作伙伴和合作院校聚集在一起，共同给学生提供最优质的教育岗位，今年推出针对重点合作伙伴的“百舸计划”合作伙伴专班，希望通过华为的平台和资源，给更多的学生提供更多的学习、创新、竞赛等等机会，让学生更快地跟产业进行对接。

华为人才生态发展总监魏彪为HarmonyOS特别创新奖颁奖，指出今年HarmonyOS开源，大赛快速地协同HarmonyOS的研发团队一起，伴随着大赛的节奏，参与了所有线上和线下学生赋能工作，也很高兴看到有30多个队伍，其中有使用HarmonyOS技术的队伍进入了总决赛，也非常祝贺同济大学队伍获得HarmonyOS特别创新奖。接下来未来几个月，华为将继续和组委会、计算机教指委合作，做更多的HarmonyOS师资培训以及学生的培训工作。

(责编：赵超、陈键)