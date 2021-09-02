人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从浙江省市场监管局了解到，截止七月底，浙江全省今年已累计完成食品抽检121727批次，发现不合格2908批次，不合格率2.39%。据了解，依据抽检结果，同期浙江全省不合格核查处置任务应办案件5445件已全部办结，三个月内按时办结率99.8%，立案率92.1%。

据浙江省市场监管局相关负责人介绍，今年以来，浙江省市场监管局为加快提升食品抽检质量和效益，着力落实全环节质量提升措施，迭代升级数字化场景应用，进一步完善风险发现、评估、预警和治理闭环工作体系，防范食品安全重大风险，取得显著成效。

创新模式提升效率形成闭环管理

据了解，为及时发布抽检及核查处置信息，浙江省市场监管局印发了《关于进一步规范食品安全监督抽检信息发布工作的通知》，明确信息公示岗位职责、工作要求，指导基层依法、规范发布、及时发布。上半年发布抽检信息通告19期15611批次抽检结果，风险防控通告3期55件案件，核查处置通告2期39件案件。

同时，为提升抽检效率，浙江省市场监管局在全省推广湖州市创新建立的“快速粗筛监测+点穴执法抽检”基层抽检模式，建立以食品抽检数据评价风险治理成效制度，开展年度重点风险隐患“回头看”抽检。

据介绍，为及时完成核查处置案件，浙江省市场监管局还指导长兴县开展“抽、检、研、处”一体化体系建设试点，推动湖州各县率先组建县级食品安全风险综合治理中心。落实“周提醒、月通报、季督查”制度，每周进行线上督促，每月、季度发布通报。截至目前，浙江全省不合格核查处置任务应办案件办结率都达到100%，其中监督抽检案件按时完成率达到99.8%，市县级食用农产品应办案件按时完成率100%，受理不合格食品复检全部按时办结，受理不合格异议全部及时答复。

据了解，为强化抽检大数据应用，建立抽检数据分类统计制度和重点风险隐患清单制度，组织专家撰写半年度、年度、专项及评价性抽检分析报告，梳理半年度、年度食品安全风险隐患，完成60余份150余万字分析报告。围绕热点食品安全事件开展应急专项监测工作，组织专家进行会商研判，为相关部门、相关处室开展专项治理提供靶向和专业支撑。

数字智治 提升抽检工作的科学性、公正性

据了解，应用数字技术提高抽检工作的科学性、公正性是浙江省市场监管局今年抽检工作创新的一个重点。通过在浙江省政府政务服务APP“浙里办”开发省市抽检分离“双随机”功能，在“浙政钉”开发县级抽检分离“双随机”功能，建立省市县“双随机”抽样人员库和抽检区域库，各地除应急抽检、跟踪抽检、执法抽检外，其余抽检任务全部实施“双随机”。

据相关负责人介绍，目前，省市县三级抽检任务全部实施抽检分离，县级抽检全部由执法人员完成，省市县三级双随机率达90%，其中省市双随机率达97%。在“浙里办”app上线“随手扫码查”、“食品安全地图”、“你点我检”等叠加功能，让社会公众能够参与到抽检工作中来，既提高了监管透明度，也提升公众参与度、满意度。

利用数字化创建风险评估新模式，实现抽检与风险研判智慧化。据介绍，围绕食品安全风险信息收集、分析、预警、处置四大环节，通过构建“一图、一指数、一清单”新型风险评价模型，研发并上线“风险评估预警”、“问题智治”两大食品抽检数字化协同应用场景，打造风险闭环管理新机制。利用“浙食链”探索抽检全程质控功能，创新“链上点检”新形式，启动链上随机、锁定、召回及信息入码等功能开发，能够对相同企业、品种、项目的企业自检报告和监督抽检报告自动进行比，对偏差值大的进行智能预警，实现了对上链生产经营企业实施“点穴式”全覆盖精准抽检。

据介绍，为利用数字技术方便企业办事，浙江上线企业复检异议在线办理模块，针对传统纸质异议申请方式费时费力问题，在“浙江政务服务网”上线企业异议在线申请功能，企业可直接在线申请异议，监管部门在线受理，办理过程实时查询并提供短信通知，办理结果在线查看。针对传统模式下复检机构依靠负责人员随机指定，随机性和公正性难以保证问题，开发“双随机”复检机构模块，“异议办理平台”建立全省复检机构名录库，通过系统一键摇号随机选出复检承检机构，排除人为因素干扰，复检办理过程更公正、更透明，同时复检机构，企业反响良好。截止目前，全省各地已在线受理复检40件，异议16件。

(责编：李楠桦、高雷)