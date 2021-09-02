2021年中国国际服务贸易交易会今日开幕，中国农业银行（以下简称农业银行）户外展区亮相。本次展览，农业银行以“金融助力，绘出发展新蓝图”为主题，在首钢园展区总部金融展区十号馆和十一号馆分别设立主展区和数字货币展区，以多重科技元素展现。

十号馆A78展台，农业银行运用了高科技滑轨屏。“麦子君”虚拟主持人将伴来访者走过重点业务展区，并依次对“八大板块”内容进行介绍，总结该行2020年的金融业绩与成就。“跨境金融互动沙盘”通过高灵敏度激光投影，多点位触控，多层次展示农业银行跨境金融服务优势。互动体验区域，“传世之宝”金条、“大闹天宫”信用卡等为到场的参观者带来温暖体验。除此以外，通过农业银行掌上银行，观众可亲身感受该行“生活美学体验馆”带来的生活便利，直接在现场购买潮玩手伴、家用电器、家具摆件等优惠爆品；通过“智慧乡村”平台，参观者可以观赏到“醉美乡遇”带来的新奇体验，也可扫码关注“京郊助农专区”或者现场开立数字人民币后，获得精美礼品；通过普惠金融互动屏，观众可感受“微捷贷”“链捷贷”产品优势，体会农业银行支持小微企业的方方面面。

十一号馆B-32A为农业银行数字货币展台。在50平方米的空间里，该行以大幅柔性屏、75寸一体机对数字货币政策展开宣传，辅以数字人民币沙盘演示推广成果；同时在此区域建设数字人民币购物互动场景，指导参观者通过数字人民币自助购物。

农业银行相关负责人表示，这次展览中，该行将通过乡村振兴、普惠金融、跨境金融、数字化转型、绿色金融等模块，回顾该行的2020年：乡村振兴板块，通过“七大行动”推进金融产品创新，推动业务数字化转型，形成了具有特色的“三农”金融服务新品牌；普惠金融板块，展示了“惠农e贷”“小微e贷”“个人e贷”和“产业e贷”四项普惠金融金招牌；数字化转型板块，以数字化手段服务民生、服务社会、服务实体经济，满足客户对互联网金融服务的需求；绿色金融板块，践行绿色发展理念，持续推进绿色产品服务，助力“碳达峰”和“碳中和”目标实现，以金融力量守护“绿水青山”；公司金融板块，展示该行积极服务国家重大区域战略和实体经济重点领域；个人金融板块，展示该行以“金融+科技+数据”为驱动，为客户提供高效、便捷、流畅的个人金融服务；跨境金融板块是本次展览的重心，该行国际金融业务已有30余年的发展历史。

该负责人表示，本次展会农业银行通过充满科技感的形式以及多样化的内容，展现金融行业的新形象、新趋势和新亮点，使参观者充分感受到智慧化、综合化的服务体验。

(责编：曹淼、李源)