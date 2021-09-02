人民网北京9月2日电 （申佳平）据国家发改委官网消息，为更大力度推进《西部陆海新通道总体规划》实施，高水平共建西部陆海新通道，国家发改委近日印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》（以下简称《方案》），要求到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。具体目标包括以下三方面：

一是主通道畅通高效。铁路西线基本贯通、中线能力扩大、东线持续完善，公路瓶颈路段全面打通，以铁路为骨干、高等级公路为补充的干线运输能力大幅提升，铁海联运集装箱运量达到50 万标箱，跨境铁路班列达到2000列。

《方案》要求以打通缺失路段为重点，优化完善自成都经泸州（宜宾）、百色至北部湾出海口西线通路。开工建设黄桶至百色铁路，加强既有铁路扩能改造，力争 2025 年贯通西线铁路。以打造大能力通路为重点，加快提升自重庆经贵阳、南宁至北部湾出海口（北部湾港、洋浦港）中通路运输能力。以提升既有线能力为重点，进一步完善自重庆经怀化、柳州至北部湾出海口东通路。加快建设重庆至黔江高铁，释放既有干线铁路货运能力。

二是港航能力显著增强。北部湾国际门户港、洋浦区域国际集装箱枢纽港设施功能、服务配套全面完善。国内国际航线网络进一步加密，新增国际航线10条以上。北部湾港、洋浦港集装箱吞吐量分别达到1000万、500万标箱，其中外贸箱吞吐量分别达到200万、100万标箱。

三是通道经济初具规模。通道物流和运营组织中心高效运行，区域统一大市场初步建立，多式联运“一单制”取得新进展，通关便利化水平和物流效率大幅提升。数字经济、金融服务价值贡献明显增强。沿线合作共建机制更加健全，开放水平明显提高，产业园区建设成效显著。

同时，《方案》强调，要优化港口功能布局，开工建设一批港口码头等重大项目，完善陆港、空港、口岸等设施，加强集疏运体系建设，提升交通物流枢纽功能，进一步提升支撑作用。具体包括加快广西北部湾国际门户港建设；打造海南洋浦区域国际集装箱枢纽港；推动重庆物流和运营组织中心建设；建设成都国家重要商贸物流中心；完善沿线枢纽与集疏运体系等。

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