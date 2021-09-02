治理消除电网重过载设备是电网规划的主要目的。国网青岛供电公司通过“网上电网”高效、精准诊断电网重过载设备，为电网规划提供参考，提升电网发展质量。

国网青岛供电公司相关负责人表示，过去，电网重过载设备诊断需要向调度、运检、营销等部门收集设备台账、运行数据，再进行数据核对、分析，常因报表填写耗时长、人工填报不够准确等因素，导致完成一次诊断分析需要近一周时间。当前，该公司深化“网上电网”平台建设应用，汇聚各专业数据，建设图数一体、在线交互、人工智能的规划可视化平台，促进发展业务数字化、可视化、在线化和生态化，推动实现网上规划电网、网上建设电网、网上运营电网。

“网上电网”实现所需数据从源端直取，规划人员应用诊断功能可迅速、直观、清晰定位重过载设备，减少统计报表填写耗时、人工填写错误，大幅提高电网诊断工作效率；同时，可实现电网重过载设备的常态化诊断，电网问题库更新更加及时，有利于规划项目的修正、补充。

该负责人表示，该公司将持续深化“网上电网”电网智能诊断及问题库功能应用，对电网薄弱环节进行精准诊断，做好“十四五”电网规划滚动修编工作，构建智能电网，为青岛提供可靠电力保障。

(责编：曹淼、李源)