近日，工业互联网企业卡奥斯COSMOPlat宣布完成超10亿元B轮融资，由国寿科创基金领投，青樾基金、国盛资本、上海国和投资等机构投资人和地方引导基金跟投，老股东同创伟业、投控东海等继续追投。据悉，本轮融资主要用于卡奥斯工业互联网平台核心能力的持续升级、产品体系的完善及业务拓展。

海尔卡奥斯物联生态科技有限公司董事长陈录城表示，卡奥斯COSMOPlat将抓住物联网时代机遇，以开放生态吸引一流资源共创世界级工业互联网平台。

据介绍，基于海尔互联工厂和大规模定制模式探索经验，该公司旨在打造具有中国自主知识产权、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台。该公司将用户需求大规模接入智造全流程，打造了以用户体验为中心的大规模定制模式和开放的多边交互、增值分享的生态平台，使工业变革不再局限于企业和工厂体系内，而是为整个社会的变革创造新的价值。同时，还着力打造数据力、仿真力、定制力、安全力、开源力、生态力六大赋能能力及覆盖数字化管理、网络化协同、个性化定制、智能化制造、服务化延伸、平台化设计六化新模式的全场景解决方案，为企业提供包括大规模定制、数字化创新、数字化资源共享、AIoT解决方案在内的全流程、软硬件一体化的工业互联网服务。

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