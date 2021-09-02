9月2日，得物App应邀参加2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会），并展出了“特色”新品。

据了解，今年服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，聚焦服务贸易数字化发展的新趋势，全面展示数字化、新模式、新业态、新成果。得物App展示了新模式：承载“先鉴别，再发货”新服务模式的“得物防伪四件套”帮助消费者买到好货；在展台前，不少人用AR试穿、AR试妆、3D展示等黑科技，感受数字化创新带来的网购新体验。

“得物App是很多年轻人心目中的潮流风向标。这次联名发售新品是一个契机，希望通过双方的努力，让更多年轻人更加热爱国潮品牌。”得物App相关负责人介绍，全球潮流时尚品牌把中国年轻消费市场作为开拓的重点，越来越多品牌从全球各国汇聚到得物App。去年以来，国际时尚集团旗下品牌先后宣布与得物App达成官方合作，并陆续首发新品或独家专供套装。

本届服贸会上，得物App展出了另一组“特色”展品：“得物App防伪套装”，其包括特殊定位环（即防伪扣）、唯一编号的鉴别证书等。在购买商品时，它会和商品一起打包发货给消费者。据介绍，在得物App“先鉴别、再发货”服务模式中，消费者下单后，每一件商品必须先寄到得物App进行多重查验鉴别，再发货到消费者手中。

除了服务模式，数字化创新带来的网购新体验，为本届展会增添了“未来感”。得物App开发出数款网购“黑科技”：AR试穿、AR试妆、3D展示等，让消费者直观感受商品的尺寸大小、细节特征、穿搭效果，帮助他们更快、更准确地找到喜爱的商品。据了解，这些“黑科技”基于得物App自主构建的“潮流商品模型数据库”打造，例如“AR试穿”功能，帮助用户进行消费决策。

(责编：曹淼、李源)