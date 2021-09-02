海神公司投建应急医学救援装备主题展厅
2021年09月02日17:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者王连香）3分钟就能对108种有毒有害物质进行快速检验检测、10分钟就能快速展开一间应急便携式病房……9月2日，应急医学救援装备主题展厅正式开展，“系列急救囊包、两个医院、野外急救病房、现场急救装备、后送与血液保障装备、可穿戴式生理特征监护”等六个展区悉数亮相。
据悉，该展厅由中船海神医疗科技有限公司（下简称“海神公司”）建设。该公司依托中国船舶集团，研发制造了多款“神器”，构建了陆、海、空、天、潜、隧“六维一体”的应急医学救援装备保障体系。
据介绍，海神公司已牵头承担了国家工信部和卫健委“新一代轻量化方舱医院”项目；研制了具有“输液、呼吸、监护、除颤、B超”五种功能的“便携式通用生命支持系统”、能在20分钟内快速展开撤收的二级野战医院“箱组式医疗救治系统”、能在3分钟内对108种有毒有害物质进行快速检验检测的“食品水质快速检验箱组”三型骨干装备，已应急采购投入试用；针对传染病防控而专门研制的“应急便携式病房”和“便携式采样站”，具有“智能化、高机动、多功能、模块化”等功能特点，可在十分钟内快速展开，已被多地政府部门采购投入使用。
研制使用的“便携式采样站”。受访者供图
研制使用的“应急便携式病房”。受访者供图
(责编：王连香、章斐然)
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