首届“粤港澳大湾区购物节” 9月2日开幕，来自中央广播电视总台、电影频道、凤凰卫视等单位的主持人，与粤港澳大湾区城市群进行实时连线，通过全网直播的方式，与广大消费者共同见证购物节盛大启幕，向海内外受众呈现了一场品类丰富的消费盛宴。

首届“粤港澳大湾区购物节”由商务部、广东省人民政府、香港中联办、澳门中联办指导，紫荆文化集团、广东省商务厅、香港中联办宣文部、澳门中联办宣文部、电影频道节目中心、中央广播电视总台总经理室主办，阿里巴巴集团、凤凰卫视、1905电影网、南方都市报承办。开幕式上，香港中华总商会、澳门特区政府经科局、广东省商务厅相关负责人和香港立法会有关议员，向海内外消费者发出热情邀请，欢迎广大消费者放心选购大湾区商品，共享大湾区发展成果。

92件“大湾区好物”C位出道

活动组委会相关负责人介绍，本次购物节选择在9月2日开幕，以“就爱大湾区”为主题，寓意粤港澳大湾区“9+2”城市群紧紧抱在一起。

作为大湾区商家参与数量最多、规模最大的线上活动，购物节汇聚粤港澳三地超过29.8万个知名品牌，美食、美妆、数码、家电、个护、家居、服装等超100个产业带商家带来1300多万件商品。其中，香港美心月饼、澳门英记流心奶黄礼盒、马百良的安宫牛黄丸……由92件优质商品组成的“大湾区中国好物梦之队”商品清单，30多种来自港澳的美食、保健以及时尚潮品，和众多珠三角内地九市的老字号、新产品尽揽其中，在淘宝天猫集中亮相。

商务部电子商务司相关负责人介绍，粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，通过举办首届“大湾区购物节”，可以充分展示粤港澳大湾区特色民族品牌和创新活力品牌精品，有利促进湾区融合，拉动消费升级。

中央广播电视总台、电影频道节目中心、相关电商平台在开幕式上发布了购物节总体安排、系列带货直播活动计划和多项优惠政策，提供了详尽易懂、干货满满的购物指南，广大消费者可以在购物节期间足不出户尽享湾区购物喜悦，沉浸式感受湾区制造、湾区发展、湾区生活，领略湾区活力、湾区文化、湾区魅力。

600万种商品“包邮”直供港澳

在粤港澳大湾区，贸易自由化和人员货物往来便利化也不断提升。特别是随着国货美妆、休闲零食等国内产业的崛起，从淘宝天猫购买国货美妆，从天猫超市购买休闲零食，也是香港消费者的日常消费习惯。大湾区购物节期间，新兴的洗地机、扫地机器人，以及厨房内的餐厨电器等创意类的生活用具等受港澳消费者所喜欢的美妆、3C数码类产品，均在本次让利消费者；此外，600万种商品将直供港澳，港澳消费者可享受满额即包邮、次日达和隔日达等优惠和服务。

据悉，天猫淘宝联合菜鸟通过数字化的技术能力，在香港设立智能直发仓库，联合物流合作伙伴全港铺设近2000个自提点，确保在大湾区购物节期间，超过600万种商品可以任意拼单，满199元人民币就可包邮。在澳门，满49元人民币即能包邮。

物流时效也将继续大大提升，港澳消费者无需自行找转运公司，再交由转运公司寄往香港，一系列本地直发、内地直发等服务，让港澳消费者免去找转运公司的麻烦。据介绍，超过8成包裹更能够从内地到港澳次日达。

大湾区中秋电影音乐晚会将精彩上演

“湾升明月，在这人间银河，多少心心相聚多珍重，愿伴飞桥跨晴空……”这是当天购物节开幕式现场唱响的“湾区升明月”电影音乐晚会的主题曲《湾》。开幕式现场，还同步发布了9月21日在深圳举办的“湾区升明月”大湾区中秋电影音乐晚会相关信息。

据电影音乐晚会总导演介绍，9月21日在深圳举办的“湾区升明月”电影音乐晚会将和首届“粤港澳大湾区购物节”联动，紧扣湾区意象与团圆概念，邀请内地、香港、澳门、台湾电影人和音乐人共同唱响大湾区之歌，首届“粤港澳大湾区购物节”在当天也将随之进入高潮。（江琳 贺林平）

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