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习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞

2021年09月02日20:46 | 来源：新华网
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原标题：习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞

新华社北京9月2日电 国家主席习近平2日晚在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。

习近平指出，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。中方愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

习近平强调，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果；加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

习近平指出，让我们携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题，共创更加美好的未来！

2021年中国国际服务贸易交易会9月2日至7日在北京举行，主题为“数字开启未来，服务促进发展”。

(责编：罗知之、陈键)

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