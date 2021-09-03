原标题：数字让服务更精彩 美团携无人配送车等硬核科技亮相服贸会

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会（下称“服贸会”）在北京国家会议中心正式开幕，美团无人配送车等多款科技产品悉数亮相，不少参展者在美团展台驻足，体验硬核科技带来的消费新体验。

美团联合创始人穆荣均在9月3日举办的服贸会中国电子商务大会高峰论坛上表示，服务让生活更美好，数字让服务更精彩，未来美团会更加坚定和清晰地认清自己的责任，更好地服务国家的经济社会发展，服务广大消费者、商户和平台连接的劳动者，助力释放更多消费活力。

智能配送守护“最后三公里”

基于在生活服务自动化、智能化方向的探索，通过AI、大数据与机器人的结合，美团无人配送车、无人机、MAI Shop齐齐亮相服贸会，智能科技助力新消费体验。用户只要线上下单，MAI Shop系统即可根据订单自动拣选，通过AGV小车配货打包及无人配送车配送等一系列流程，将商品送达站点，用户输入验证码即可取到商品。

美团无人配送车、无人机、智能取餐柜守护无接触配送的“最后三公里”，让消费者能够无接触安心取餐。据了解，截至2021年8月，美团无人配送车已在顺义服务20多个小区，配送近5万真实订单。截至6月，美团无人机已完成超22万架次的飞行测试，运行时长超60万分钟，面向真实用户的相关订单已完成2500单。

美团借助在生活服务业的数字化升级实践和科技实力，为人们的消费生活和供给提供保障。此外，在服贸会高峰论坛——2021世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会暨2021世界旅游合作与发展大会中，美团相关负责人表示，美团近期将推出“营在疫后，安心出游”专项行动，为用户提供安全、高质量旅游产品和服务，助力各地政府、景区等目的地旅游市场的复苏与发展。

手机“碰一碰”解锁美团单车

服贸会展厅内，戴上VR眼镜、骑美团单车便可沉浸式游览北京商圈的互动活动吸引不少观众驻足。与此同时，在数字技术的支持下，美团还展示了数字人民币“解锁”共享单车的新功能。

9月3日，美团在服贸会首钢展区展示了与中国联通、中国银行合作开发的数字人民币新应用：基于智能SIM卡数字人民币硬钱包的NFC支付功能，不用联网，不用打开手机App，也不用绑定银行卡，手机“碰一碰”即可开关美团单车，并同步完成付款。

“这个好用，太照顾我们老年人了”。今年63岁的刘先生前来观展，在工作人员的指引下，用手机“碰一碰”便快速解锁单车。这一创新应用极大简化共享单车的支付流程，提高零售支付便捷性，提升用户体验，让更多老年人等特殊群体也能跨越数字鸿沟，享受数字化发展红利。

北京餐饮数字化领跑全国

国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一。围绕着国际消费中心城市的培育和建设，美团在服贸会中推出“国际消费中心城市服务消费大屏”，展现北京等国际消费中心城市的消费情况。

随着疫情影响减缓，以奶茶为代表的国潮美食消费热度呈现持续上升趋势。据北京市当前数据显示，奶茶消费热度指数达122.4，即过去7天每千名用户购买122.4份奶茶。

2020年底，北京市商务局联合北京烹饪协会及美团发起“北京餐饮业数字化升级行动”，帮助餐饮商户提升数字化水平，对餐饮商户的“堂食+外卖”双场景运营及营销给予指导。行动开展半年来，北京市线上餐饮交易规模同比增长150%，餐饮业数字化提升速度领跑全国，数字化商圈出现聚集效应。同时，在9月5日的北京餐饮品牌大会中，北京市商务局将联合美团发布北京生活服务业网点动态地图，为社区生活服务业规划提供支持，助力一刻钟便利生活圈建设。

此外，9月2日至7日服贸会期间，美团还面向在北京的消费者，发放前门、王府井、簋街、西单、三里屯等12个重点商圈餐饮消费券，消费者可通过登录美团APP搜索“商圈消费”“消费指南”“消费季”等关键词领用满减券。

(责编：董童、李源)