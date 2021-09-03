9月3日，作为2021年中国国际服务贸易交易会的重要板块，“2021中国电子商务大会”在北京国家会议中心拉开大幕。国美控股集团CEO杜鹃出席大会并在主论坛发表演讲，分享关于数字化赋能下的零售业态升级的实践与思考，描绘了未来零售新生态——共享零售。

杜鹃提出，借助数字技术赋能打造零售新基建，以零售业态创新为实体经济注入活力、助力扩内需促消费稳就业、服务高质量发展和共同富裕，不断完善服务国家战略、社会需求和民生福祉的数字科技能力体系，将是未来零售业的新增长点。

在回顾零售业态演化路径时，杜鹃指出，数字科技在拓宽零售边界、提升零售效率的同时，也逐渐暴露出一些问题。整个零售行业所迫切需要的不仅仅是方法论，更是价值观。更加关注可持续性与深度协作的零售新模式与新理念，正迫切需要由整个行业来共创、共享、共治。

杜鹃预测零售业将在场景、供给、服务、营销四个方面深化数字化，借助科技力量让场景无缝融通、供给智慧精准、服务更有温度、营销回归人本。国美一直以服务千千万万中国家庭的幸福美好生活为己任，以用户思维、科技思维、平台思维、生态思维为指导思想，致力于为高质量发展和高品质生活作出自己的贡献。

杜鹃呼吁，善用数字科技的力量，共创公平健康的平台运营规则，与友商平台互联互通，对市场伙伴公平开放、平等赋能，切实维护消费者权益、保护消费者隐私，是零售业高质量发展的时代内涵，也是零售业可持续发展的制度保障。

基于“共享零售”理念，杜鹃表示，要将关键资源和能力向有需求的各方市场伙伴开放接入，与各方会员互通积分互换，将贯通“人、货、场”的零售基础设施、全量资源池和全套服务工具包，与各方共享共建共赢，让企业的商业利益与社会效益实现长效平衡。

(责编：董童、李源)