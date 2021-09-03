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上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例名单公布

2021年09月03日17:26 | 来源：人民网
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9月2日，由中国上市公司协会（以下简称“协会”）主办的“上市公司2020年报业绩说明会经验交流会”在京召开，会上公布了上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例名单。

数据显示，截至2021年4月30日，沪深两市共有4297家上市公司披露了2020年度报告信息，召开业绩说明会的上市公司总计3756家。

作为最佳实践案例品牌之一，国内家居定制品牌索菲亚的相关负责人介绍，该公司借助业绩说明会与投资者沟通交流，通过创新互动模式，全方位、近距离、立体化地传递了公司经营的发展亮点与核心潜力，进一步加强投资关系管理，畅通与广大投资者的沟通渠道，拉近与投资者之间的距离，让投资者更能准确的掌握公司发展动态。上市以来，索菲亚始终认真履行信息披露义务，一直用最严格的标准来要求自身，长期保持着高质量的信息披露水平。

(责编：董童、李源)

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