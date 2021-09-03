车柯蒙 实习生贾梦琪

近日，一段“保姆摔倒瞬间紧紧抱住孩子”的短视频登上微博热搜。视频画面显示，8月21日，云南昆明一位保姆抱着宝宝从围栏里出来时不慎摔倒，摔倒瞬间紧紧抱住宝宝，没让宝宝受一点伤。保姆此举引发众多网友点赞，其雇主留女士表示，看到阿姨摔倒的瞬间还紧紧护着自己的孩子，心里很感动。

对于网友的点赞和褒奖，保姆任赛英向人民网记者表示，“其实我只是做了我该做的事。摔倒的瞬间根本来不及想太多，保护孩子完全是下意识的举动。我相信，遇到这种情况，换做是其他家政服务人员，也会做出同样的选择。”

“我们在天鹅到家经过了专业的业务培训，我和我的同事或许文化程度并不高，但我们都在尽最大的努力完成相关考核。公司里的很多同事都是负责又善良的，我认为她们都是合格称职的家政服务者。”任赛英说。

其雇主留女士也表示，任阿姨到自己家工作的时间并不长，但大家相处得非常融洽，事发后当她通过监控看到阿姨下意识保护孩子的举动时，心里觉得非常感动。“我觉得网友的点赞是冲着阿姨的敬业和真心，阿姨也确实对得起这些称赞和认可。”谈及自己上传视频的原因，留女士对记者表示，“我希望能通过这个视频把我所感受到的这份温暖传递给大家，希望社会大众能够减少一些对于家政服务工作者的刻板成见，多一些信任和尊重。”

近年来，全社会对高质量家政服务的需求和关注度日益提高。特别是越来越多的年轻人选择通过互联网平台雇保姆、育儿嫂，家政服务行业也逐渐走上了加速发展的快车道。

艾媒咨询发布的报告显示，2015年至2020年中国家政服务业市场规模逐年稳步增长，2020年达到8782亿元，同比增长约26.0%。业内认为，在政策推动行业规范化发展、居民消费水平提高、市场对育儿和养老服务的需求明显增加等因素共同推动下，家政服务市场的前景将更加广阔。

2019年6月，国务院办公厅发布了《关于促进家政服务业提质扩容的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，近年来，我国家政服务业快速发展，但仍存在有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等问题。家政服务业作为新兴产业，对促进就业、精准脱贫、保障民生具有重要作用。

同时，《意见》从提高家政从业人员素质、着力发展员工制家政企业、增加家政服务有效供给、改善家政服务人员从业环境、提升家政服务人员健康水平、促进居民就近享有便捷服务、健全家政服务领域信用体系、拓展贫困地区人员就业渠道、提升家政服务规范化水平、促进家政服务业可持续发展等十个方面提出三十六条具体举措。

近年来，人社部也陆续发布了母婴护理员、整理收纳师等家政服务“新职业”，并加强职业技能培训及等级认定工作。多位家政行业业内人士，尽管家政服务行业发展潜力巨大，但仍需进一步加强标准规范制定和引导，作为家政服务业从业者，也亟待进一步提升服务质量、加强业务培训，让“快车”开得更稳。

近日，国家发展改革委、商务部、最高人民法院3部门联合开展家政企业信用建设行动，督促家政企业开展信用修复，激励企业争先创优。当前，在政策引导和市场需求的双重助力下，作为“小切口、大民生”的家政服务行业正迎来新的机遇。

(责编：王仁宏、高雷)