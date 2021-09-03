人民网北京9月3日电 （记者何旭）9月3日，由商务部、北京市人民政府主办，以“数育商机·商引未来”为主题的2021中国电子商务大会，在2021年中国国际服务贸易交易会会期拉开帷幕。商务部副部长任鸿斌、北京市政协副主席燕瑛出席大会开幕式，清华大学经济管理学院院长白重恩、国家电网副总经理庞骁刚等嘉宾参加大会主论坛，围绕能源数字化发展、生活服务数字化、数字零售新业态、隐私数据保护等内容作了精彩分享。

电子商务成为拉动消费的“助推器”和“加速器”

商务部副部长任鸿斌参加大会开幕式并发言 人民网记者 何旭摄

“今年1月至7月，全国网上零售额同比增长21.9%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的23.6%，占比稳步提升。”在2021中国电子商务大会开幕式上，商务部副部长任鸿斌表示，今年前7个月，电子商务工作取得骄人成绩。“今年7月，国务院办公厅出台《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，再次释放跨境电商领域重大政策利好。2020年跨境电商进出口规模达1.69万亿，增长31.1%，海外仓数量1800个，面积1200万平米，分别增长80%和50%。今年上半年，不论是‘2021全国网上年货节’‘第三届双品网购节’，还是各地方开展的各种网上购物促销活动，均取得了令人可喜的成绩。”

拉动首都经济增长、推动国内国际双循环发展作用显著

北京市政协副主席燕瑛参加大会开幕式并发言 人民网记者 何旭摄

网络消费成为拉动首都经济增长的新引擎。北京市政协副主席燕瑛介绍：“‘十三五’期间，全市网络零售额由2016年2049亿元增至2020年4423亿元，增长近1.2倍；占全市社零额比重从18.6%增至32.2%，屡创历史新高；对社零额增长的贡献率5年间提高了70多个百分点。2020年，北京市网络零售额增量首次突破千亿元，同比增量达1023亿元，触网销售的规模以上企业数量首次突破千家，达到1131家，较2016年增长近2倍。”北京市各行业各领域企业积极应用电子商务、大数据、云计算、人工智能等先进技术，创新服务模式，优化产品品质，提升消费体验，助力消费升级。

与此同时，在新冠肺炎疫情影响下，跨境电商成为促消费、稳外贸的重要力量。2021年上半年，北京跨境电商进出口额同比增长超过40%，各相关业态蓬勃发展。

数字化拉近国际合作，连接全球范围更多企业和消费者

“数字化扩大了贸易规模，让企业以数字的方式连接大量的消费者。”在2021中国电子商务大会主论坛上，爱尔兰贸易促进、数字和企业条例国务部长鲁伯特·特鲁伊通过视频对电商与数字贸易等内容进行分享。鲁伯特·特鲁伊表示：“科技产业是爱尔兰经济的主要驱动力。华为、抖音、中国民航等众多中国企业选择了爱尔兰作为他们的欧洲总部，我们将致力于利用好数字经济带来的机遇。”

中国——中东欧国家电子商务合作机制成员国代表，匈牙利驻华大使馆代办朱佩杰、塞尔维亚驻华大使馆代办伊万·坎迪亚斯首次出席大会，围绕“中国——中东欧电子商务合作”作出展望。

“中国是世界上电子商务发展速度最快、规模最大的国家。”朱佩杰表示，“匈牙利积极寻求与中国电子商务平台以及物流企业开展合作。近几年，天猫和京东两大电商平台开设匈牙利国家馆，阿里巴巴旗下的菜鸟公司宣布开通首条欧洲直航货机航线，终点是布达佩斯，巩固了匈牙利的基础设施、物流设施的地位。下一步，期望更多的中国企业来匈牙利采购高质量的产品，并通过他们的电子商务渠道将其销售到世界各地。”

“中国向世界不断开放的决心正好与塞尔维亚许多需求相契合，我们希望能够吸引投资，从人文交流、技术、知识转移中获益，新领域中需要不断扩大与中国的现有合作，促使塞尔维亚与中国各个省市加强沟通联系。”伊万·坎迪亚斯表示。

保护数字经济“血液”，向更加完善治理体系方向发展

清华大学经济管理学院院长白重恩发言 人民网记者 何旭摄

“如果说能源是工业经济的血液，数据就是数字经济的血液。”清华大学经济管理学院院长白重恩在大会上就数字化转型中的数据治理进行分享。白重恩表示：“数据作为新的要素，给我们带来的影响要远远比其他传统要素更加复杂。我们对数据的治理也变得更加迫切，因为太多的事情不确定，我们需要能够有效地控制这种不确定性带来的风险。”

在数据治理方面，白重恩表示要遵循以下原则。一是保护个人权益，很多数据来自于个人，在数据治理中要考虑到个人权益。二是社会利益，其中包括国家安全和对整个公众利益的影响。三是效率，数据使用得好可以产生很大的价值，把不同的数据相融合设计的算法让效率改善的空间非常大。四是创新，不同的人用不同的角度看数据得到结果非常不同，保护创新动力，这是数据治理中必须要考虑的问题。五是公平，利益的分配需要公平，怎样保证公平变成了一个更大的挑战。

对于数据如何监管，白重恩表示：“未来要更多地思考怎么利用科技手段进行监管，让人工智能的各种各样的方式帮助我们的监管变得更加高效。”

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