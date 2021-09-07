人民网北京9月7日电 （记者李栋）服贸会期间，作为重要论坛活动之一的京津冀服务贸易协同发展论坛在北京首钢园举行。专家学者、企业代表多角度展示京津冀服务贸易协同发展成果，呈现协同之势，彰显发展之美。

中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红认为，京津冀协同发展服务贸易是一篇大文章，而且也大有文章可做，京津冀三地各有优势能够互补，又能够形成一个放大效应。而对于河北来讲，要扬优势、补短板、强弱项，更要借势借力。

中盐京津冀盐业有限责任公司党委副书记、总经理范志在接受媒体采访时表示，作为一家首次参加服贸会的“老字号”旗下的新公司，平台给予了让企业“走出去”的契机。

“今年服贸会的主题是‘数字开启未来 服务促进发展’，数字转型的应用放在以前还是新课题，现如今需要企业去积极拥抱。” 范志表示，中盐通过信息平台建设、加强食盐质量管理、成立新渠道业务部门等方式积极进行数字化转型、提升服务质量。

中国国际贸易促进委员会研究院副院长赵萍认为，京津冀服务贸易的发展，与产业转移和产业聚集直接相关，服务贸易发展本身也意味着需要更强有力的产业基础，才能实现京津冀三地的协同并进。

“下一步，公司积极分析三地在售食用盐产品的现状，结合三地一体化发展和产品规划，打造‘中盐’的品牌力和核心化的拳头产品，并做好三地统一的产品管理。”范志说。

与会嘉宾表示，京津冀服务贸易协同发展论坛，不仅是三地协同发展卓越成就的展示平台，更是各界智慧碰撞、各方资源聚集的共享交流平台，有力推动了京津冀服务贸易在更广范围、更深程度、更高层次上的务实协作与高效联动，携手“智绘”了京津冀协同发展的新篇章。

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